Derrick Henry obtient une augmentation salariale

Les Titans du Tennessee ont récompensé jeudi leur porteur de ballon principal, Derrick Henry, en modifiant son contrat, de sorte qu’il touchera cette saison 2 millions $ de plus que prévu.

D’après la chaîne NFL Network, le joueur-vedette gagnera 14 millions $, ce qui constitue la somme la plus élevée pour un demi offensif de la NFL. Cependant, la campagne 2023 demeure la dernière couverte par son pacte actuel.

En 2021, Henry se dirigeait vers une nouvelle marque de la ligue pour les gains au sol avant qu’une fracture à un pied vienne ruiner le reste de son calendrier régulier. Il est toutefois revenu au jeu lors d’un match éliminatoire contre les Bengals de Cincinnati en janvier, mais sa présence fut plutôt discrète dans une défaite de 19 à 16.

L’athlète de 28 ans a récolté 937 verges en 219 portées l’an passé, inscrivant 10 touchés en huit rencontres. Au cours de la saison précédente, il avait totalisé plus de 2000 verges par la course et franchi la ligne des buts à 17 occasions.