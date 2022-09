Denis Shapovalov avance à New York

Denis Shapovalov a mieux paru à son deuxième match des Internationaux des États-Unis, jeudi à New York, et il est venu à bout de l’Espagnol Roberto Carballes Baena en quatre manches de 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2.

Le Canadien a dû s’adapter en première manche, lui qui a même effacé un bris de service, mais il a finalement eu le dessus en un peu moins d’une heure, avant d’être surpris lors de la manche suivante.

Il a toutefois imposé son jeu en deuxième moitié de match et a aisément disposé de son adversaire.

Le représentant de l’unifolié a eu une journée en demi-teinte au service, lui qui a réussi 11 as, mais commis 13 doubles fautes. Il a aussi maintenu un faible pourcentage de réussite de 59% en situation de première balle, mais a gagné 86% des échanges en pareilles circonstances.

Preuve que la 21e raquette au monde a dicté le rythme de ce match, il a effectué 54 coups gagnants, contre 16 pour le 80e joueur de l’ATP. «Shapo» a toutefois commis 49 fautes directes, contre 18 pour Carballes Baena.

Le Canadien ne pourra pas se permettre autant d’inconstance au prochain tour, puisqu’il retrouvera le Russe Andrey Rublev, neuvième raquette mondiale.