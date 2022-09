De gros ennuis pour un ex-lanceur étoile

L’ancien artilleur des Cardinals de St. Louis Carlos Martinez a écopé jeudi d’une suspension de 85 matchs pour une violation à la politique du baseball majeur relative à la violence conjugale.

La sanction est rétroactive au 19 juin et l’athlète concerné suivra également un programme visant à régler ses ennuis, en plus de se soumettre à une évaluation.

Joueur autonome, Martinez a également été puni pour consommation d’une substance interdite cette saison. Ayant signé un contrat des ligues mineures avec les Red Sox de Boston au printemps après avoir vainement tenté sa chance au camp d’entraînement des Giants de San Francisco, il a effectué deux départs au niveau AAA avant d’être libéré et de recevoir une pénalité de 80 rencontres pour dopage.

Invité à la classique des étoiles en 2015 et 2017, le lanceur a présenté un dossier de 62-52 et une moyenne de points mérités de 3,74 en carrière dans les majeures. À cause de diverses blessures, il a été utilisé comme releveur pendant deux ans et a réalisé 24 sauvetages en 2019.