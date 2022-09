Christian Benteke avait besoin d’un nouveau défi

Si Christian Benteke a accepté de se joindre au D.C. United de Wayne Rooney après une décennie dans la Premier League anglaise, c’est parce qu’il visait de nouveaux accomplissements, selon ses dires.

L’attaquant belge a effectué ses débuts en Major League Soccer (MLS) mercredi soir, dans un effort vainqueur de 2 à 1 sur New York City FC. L’athlète de 31 ans n’a joué que 17 minutes, mais son avion en partance de Londres a atterri dans la Grosse Pomme mardi. Cela lui donnait à peine le temps d’apprendre le nom de ses coéquipiers.

«Il a eu un long vol hier, il ne s’est pas entraîné avec l’équipe, mais je suis heureux qu’il se soit rendu prêt et disponible pour quelques minutes ce soir [mercredi], a déclaré en conférence de presse l’entraîneur Rooney. Nous verrons comment il se sent pour dimanche, mais de l’autre côté, je trouve qu’Ola [Kamara] et Miguel [Berry] ont bien fait. Ainsi, nous avons des options.»

Benteke devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Il a le physique costaud qui réussit bien à plusieurs joueurs d’avant aux États-Unis et a un flair pour le filet. Il a inscrit près de 100 buts pendant son passage en Angleterre, avec Aston Villa, Liverpool et Crystal Palace.

«Quand j’ai eu l’occasion de parler avec l’entraîneur – il est évidemment une légende –, ce fut une décision facile», a-t-il dit au sujet de Rooney, l’un des plus grands attaquants de l’histoire de l’Angleterre.

Un rêve accompli

Le nouveau joueur désigné du D.C. United suivait déjà la MLS du coin de l’œil et a été interpellé par le nombre d’Européens qui ont fait la transition vers l’Amérique du Nord. Il s’attend d’ailleurs à en voir davantage dans les prochaines années.

Sans avoir l’impression d’avoir tout accompli sur le Vieux-Continent, Benteke cherchait un nouveau défi.

«Pour être honnête avec vous, mon rêve était de jouer dans la Premier League. Et j’ai eu de la chance en pouvant y jouer pendant 10 ans, et j’ai l’impression d’avoir atteint ce rêve de jeunesse. J’ai pensé qu’un nouveau défi pourrait me motiver et faire ressortir quelque chose de différent», a-t-il mentionné aux membres des médias.

Ce départ pour Washington pourrait-il miner ses chances de sélection avec la Belgique pour la prochaine Coupe du monde? Benteke, qui compte 17 buts en 43 matchs avec les Diables rouges, ne regrettera pas sa décision dans tous les cas.

«Je voulais vraiment choisir une option qui me rendrait heureux et je serai content d’accepter toutes les conséquences de mon choix. Je voulais prendre une décision pour moi, qui me rendrait heureux en me réveillant le matin», a-t-il confié.

Le D.C. United croisera le fer avec les Rapids du Colorado, dimanche.