Vernon Adams fils échangé

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils a été échangé mercredi aux Lions de la Colombie-Britannique, qui ont refilé un choix de premier tour au prochain repêchage pour l’acquérir.

Adams fils pourrait renouer avec l'action prochainement avec sa nouvelle équipe, lui qui est tombé au combat tôt dans la campagne à cause d’une tendinite au coude droit. Plus tôt en journée, le réseau TSN a rapporté que la blessure de l’athlète de 29 ans est guérie et qu’il sera prêt à reprendre le collier. Les Alouettes ont misé sur le vétéran Trevor Harris en son absence et ont remporté leurs deux derniers affrontements.

Pour sa part, la formation de Vancouver était prise au dépourvu en raison de la blessure de son pivot régulier Nathan Rourke, qui a subi une entorse de Lisfranc durant le match du 19 août face aux Roughriders de la Saskatchewan.

«Vernon est venu me voir au cours des dernières semaines, car il voulait jouer. Je l'ai gardé au courant de la situation en promettant de tout faire pour l'accommoder, a déclaré dans un communiqué Danny Maciocia, directeur général et entraîneur-chef des Alouettes. Vernon est heureux du dénouement et nous le remercions pour son travail au cours des dernières années. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite.»

Par ailleurs, TSN avançait que le départ du quart allait être facilité par l’éloignement du propriétaire minoritaire Gary Stern dans le giron du club. L’homme d’affaires aurait refusé des transactions impliquant Adams fils, mais lundi, il a délaissé son rôle de chef de la direction et son poste au sein du conseil des gouverneurs de la Ligue canadienne de football.

Adams a disputé 56 matchs en cinq campagnes avec les Alouettes.

Les Moineaux accueilleront le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi. Par ailleurs, les Lions seront de passage au Stade Percival-Molson le 9 septembre.