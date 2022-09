Une partie de plaisir pour les Capitales

David Glaude a cogné deux des cinq circuits des siens dans une victoire de 12 à 3 contre les Jackals du New Jersey, mercredi à Québec, et les Capitales se sont assurés de terminer au premier rang dans l’Est.

Les frappeurs des Capitales s’en sont donné à cœur joie, frappant pas moins de 18 coups sûrs. Glaude a entre autres placé quatre fois la balle en lieu sûr. Jeffry Parra, T.J. White, et Tristan Pompey ont également envoyé des balles dans les gradins.

Huit joueurs différents ont contribué en produisant au moins un point dans cette rencontre du côté des Capitales.

Le partant des «Caps», Carlos Sano, n’a pas connu sa meilleure sortie de la saison en permettant trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. L’appui de ses coéquipiers dans le rectangle des frappeurs, de même que le travail des releveurs Frank Moscatiello, David Gauthier et Ian Codina, lui ont certainement permis d’apprécier sa soirée malgré tout.

La situation est tout autre dans le clan des Jackals. Keegan Wright a vécu un véritable cauchemar sur la butte en concédant huit points, dont cinq mérités, en seulement trois manches et un tiers. Il a été victime de neuf claques en lieu sûr et a permis à deux adversaires de se rendre sur les sentiers avec des buts sur balles.

Jaden Diaz-Lambert et Max Maarleveld ont ensuite permis de ralentir le rythme des favoris locaux. Ils ont néanmoins donné deux points chacun.

Dalton Combs et Joe Simone, avec des ballons-sacrifices, et Alfredo Marte, avec un roulant à l’arrêt-court, ont produit les trois points des Jackals.

Les deux clubs se retrouveront jeudi avec un programme double. Ensuite, les Capitales croiseront le fer avec les Titans d’Ottawa à compter de samedi dans ce qui pourrait être un avant-goût de la série de division à venir.

Ces matchs seront significatifs pour les Capitales puisqu’ils peuvent s’assurer de l’avantage du terrain jusqu’en finale s’ils finissent le calendrier régulier avec un meilleur dossier que les Wild Things de Washington, dans l’Ouest.