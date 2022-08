Un point de rupture entre Jason Robertson et les Stars?

Le camp d’entraînement approche à grands pas et les partisans des Stars de Dallas ont d’excellentes raisons d’être préoccupés, car l’équipe n’a pas encore réussi à s’entendre avec l’attaquant Jason Robertson et le gardien Jake Oettinger.

Les deux hommes demeurent joueurs autonomes avec compensation après avoir terminé leur contrat d’entrée la saison dernière. L’urgence d’agir ici commence à se faire sentir, mais il semble qu’il n’ait pas encore envahi l’esprit du propriétaire de la concession texane, Tom Gaglardi. Celui-ci ne se dit nullement inquiet quant à la suite.

«Quand il s’agit de hockeyeurs avec l’autonomie partielle, il n’y a pas de date d’échéance, pas de nécessité de régler le tout à la hâte, et c’est cela qui se passe, a-t-il commenté durant le balado "The Cam & Strick Podcast". Il faut trouver les bons paramètres : la valeur et la durée. Ces discussions ont lieu actuellement. Je ne peux dire si une entente est imminente, mais peut-être qu’une des deux l’est davantage, je ne sais pas.»

«Ces joueurs autonomes avec compensation vont souvent attendre et voir la suite. [...] Nous avons de l’espace sur la masse salariale et, non, on n’est pas ennuyé à ce propos», a-t-il aussi déclaré.

Négociations corsées?

Toutefois, la marge de manœuvre des Stars sur leur masse est approximativement de 10 millions $ et ils auront peut-être à couper un peu pour faire signer leurs deux joueurs en respectant la limite en vigueur. De plus, Gaglardi ne se cache pas pour dire qu’il ne souhaite pas leur offrir un pactole, ce qui pourrait expliquer le délai dans la conclusion des deux cas.

«Un jeune marque 40 buts à la troisième année de son pacte d’entrée et maintenant, il veut obtenir 7 millions $ par campagne, a affirmé le propriétaire en évoquant Robertson. Si vous souhaitez une longue durée pour le joueur, il prendra plus que ça. Les vedettes accaparent tout l’argent et les joueurs du milieu de la formation se retrouvent coincés.»

«Je crois qu’il y a énormément de gars dans cette ligue qui gagnent 1 million $ et qui sont meilleurs qu’on le pense. Puis, il y en a d’autres qui envoient la rondelle dans le filet et qui obtiennent une trop grosse portion de la tarte, a-t-il ajouté. Je n’aime pas cela, mais le marché est ainsi fait et ça fonctionne de cette façon.»

Robertson a récolté 41 buts et 38 mentions d’aide pour 79 points en 74 rencontres pendant la dernière saison. De son côté, Oettinger a maintenu une fiche de 30-15-1, une moyenne de buts alloués de 2,53 et un taux d’efficacité de ,914.