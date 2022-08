Un plan B qui ravit les 49ers

L’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, ne cache pas sa joie à l’idée de compter sur Jimmy Garoppolo comme quart numéro 2, un dénouement que peu d’observateurs avaient prévu.

Faute d’équipes acceptant de transiger pour ses services, «Jimmy G» a accepté une forte diminution salariale pour demeurer dans le nord de la Californie. Au lieu de ses 24,2 millions $ de la dernière campagne, il obtiendra 6,5 millions $ cette année et devrait jouer les seconds violons derrière le pivot Trey Lance, à moins d’un imprévu.

Effectivement, tout peut arriver dans le football professionnel et Shanahan est évidemment rassuré de compter sur un élément d’expérience pouvant remplacer Lance en cas de blessure ou de mauvaise performance.

Si jamais Garoppolo doit lancer des ballons pendant un match de saison régulière ou plus, ses connaissances de la stratégie du club en attaque ne constitueront pas un problème, d’après son instructeur-chef.

«Nous n’avons aucune inquiétude à son sujet, même s’il n’a pas de cahier de jeux. Je n’en ai pas non plus. On n’a aucun souci à ce propos. Il suffit de l’envoyer à l’entraînement, c’est ce qu’il fait quotidiennement. Il passe à travers cela et se présente sur le terrain. Il a décoché des passes à quelques jours par moments, surtout ceux en remise en forme. Il accomplit tout ce qu’il faut», a expliqué Shanahan au réseau NBC Sports.

À la dernière minute? Pas de problème

Même si le retour de Garoppolo chez les Niners n’était pas dans les carnets et qu’il a dû subir une opération à l’épaule droite après les éliminatoires, il faut s’attendre à le voir fin prêt à renouer avec l’action si la formation doit l’utiliser. La restructuration du contrat de l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a été effectuée à un peu plus d’une semaine du début du calendrier régulier, mais l’opération rattrapage ne représentera pas un problème.

«Il y a des quarts que j’ai signé à la dernière minute, a rappelé Shanahan. Regardez Josh McCown et d’autres gars qui ont été embauchés à la semaine 10 de la saison; ce n’est pas notre cas ici. Jimmy a été sur place, il a suivi un processus de réadaptation et il est en excellente forme. Il est prêt à jouer.»

«Oui, on aimerait que le substitut puisse avoir droit à des répétitions au camp, mais ça n’a pas toujours été possible. Là, ce n’était pas une option jusqu’au moment où Jimmy a examiné toutes les options envisageables. Et le dernier affrontement hors-concours est fini. Toutefois, je suis heureux que sa meilleure option à ses yeux en soit une très bonne pour nous également.»

En 2021, Garoppolo a totalisé 3810 verges et 20 touchés par la voie aérienne.