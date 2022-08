Un hockeyeur de 19 ans rend l’âme sur la glace

Un jeune hockeyeur de 19 ans est décédé lors d’un match, mardi à North Dumfries, en Ontario.

Eli Palfreyman, capitaine des Centennials d’Ayr, a rendu l’âme pendant un tournoi tenu avant le début de la saison régulière de la Greater Ontario Junior Hockey League (GOJHL). Les causes du décès n’ont pas été dévoilées.

«L'organisation des Centennials et la communauté d’Ayr sont en deuil, a déclaré l’équipe dans un communiqué envoyé aux médias. Eli a reçu les meilleurs soins de notre personnel médical et une réponse rapide des ambulanciers. Les médecins auront plus de réponses pour nous dans les prochains jours.»

Palfreyman devait amorcer une deuxième saison avec les Centennials et une quatrième dans la GOJHL. Le circuit a d’ailleurs reporté tous les matchs d’exhibition qui devaient avoir lieu mercredi et jeudi.