Serena Williams surprend la 2e joueuse mondiale

La légende du tennis féminin a vu sa carrière se poursuivre au-delà du deuxième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi soir, à New York.

L'Américaine de 40 ans a en effet surpris la deuxième joueuse mondiale, Anett Kontaveit, en trois manches de 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Au prochain tour, l'athlète aux 23 titres du Grand Chelem, qui pointe désormais au 605e rang de la WTA, affrontera l'Australienne Ajla Tomljanovic (46e).

Peu après 19H00, Williams a fait son entrée sur le court Arthur-Ashe, sous une puissante ovation, mais dans une enceinte qui vibrait moins d'émotion que lundi, ses tribunes n'étant pas encore tout à fait remplies. L'ambiance a néanmoins vite été très animée.

Quelques minutes auparavant avait été diffusée la même vidéo d'introduction diffusant les images de ses plus beaux exploits à Flushing Meadows, narrée par Queen Latifah.

Avec toujours ce soutien aveugle du public qu'elle a même dû calmer elle-même quand l'arbitrage vidéo a montré qu'une balle de Kontaveit avait accroché la ligne de quelques fils de feutrine.

Motivée comme à ses plus belles heures, Williams - qui aura 41 ans le 26 septembre - a lâché ses coups. Mais Kontaveit n'est pas aussi tendre que l'a été Danka Kovinic au premier tour et l'Estonienne a contenu la puissance de l'Américaine, lui rendant coup pour coup.

Comme en fin de premier set où Williams a brisé pour mener 5-4 et servir pour le gain du set sans y parvenir, Kontaveit recollant à 5-5.

Les deux joueuses en sont ainsi arrivées au bris d'égalité: sur une amortie qui s'est arrêtée dans le filet, Kontaveit a donné un mini-bris à Williams. Elle a conservé son avantage et conclu sur un as qui a fait se lever de leur siège anonymes et stars, parmi lesquels Spike Lee et Tiger Woods.

Dans la foulée, Kontaveit a immédiatement pris le service de Williams à deux reprises pour se détacher 3-0 dans le deuxième set en faisant preuve d'une formidable agressivité.

L'Américaine a alors stoppé l'hémorragie en reprenant un des deux services de retard.

Mais Kontaveit était prête à répondre à la puissance des frappes de l'Américaine. Jusqu'à provoquer des gestes d'impuissance chez Williams.

Si bien que l'Estonienne a continué sa marche en avant en prenant la mise en jeu de l'Américaine pour la troisième fois du set. Et c'est sur un as, comme Williams auparavant, que Kontaveit a conclu la deuxième manche.

A ce moment-là, Williams a semblé prise à son propre jeu de puissance et de vitesse: Kontaveit a réussi 29 coups gagnants en deux sets (contre 25 pour Williams) dont 15 dans la deuxième manche (contre 7).

Mais comme avait prévenu Chris Evert, «ne sous-estimez pas» Serena Williams: proche du K.-O., elle s'est relevée et a repris le combat.

Les deux joueuses ont frappé, les balles ont fusé, et Serena a fait le bris d'entrée dans la manche décisive pour mener 2-0. Avant de se détacher irrémédiablement et de conclure sur un superbe retour gagnant long de ligne.