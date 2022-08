Penny Oleksiak opérée au genou

L’étoile canadienne de natation Penny Oleksiak a été opérée récemment pour une déchirure du ménisque.

La jeune femme de 20 ans, sept fois médaillée olympique – un record du pays –, en a fait l’annonce sur son compte Instagram, mercredi matin.

Oleksiak dit avoir subi cette blessure, une déchirure «en anse de seau» verticale, à Orlando. Elle est rentrée à Toronto pour passer sous le bistouri au Women’s College Hospital durant la même semaine. L’intervention chirurgicale s’est bien déroulée, mais elle s’attend désormais à beaucoup de temps à l’écart de la piscine.

«Le processus de réadaptation est probablement le plus long et le plus incertain auquel j’ai dû faire face, mais je suis très excitée d’utiliser ce temps pour m’en remettre convenablement et pour devenir plus forte», a écrit Oleksiak pour accompagner les photos la montrant dans un fauteuil roulant.

Il s’agit de la première opération de la Torontoise, a-t-elle révélé. Elle tombe à un mauvais moment, puisqu’elle devait monter en septembre le mont Kilimandjaro en Tanzanie afin d'amasser des fonds pour la lutte contre la famine, avait-elle indiqué dans une autre publication une semaine auparavant.

Cette saison, Oleksiak a remporté deux médailles d’argent et une de bronze au Championnat du monde de la FINA, mais n’a pas pris part aux Jeux du Commonwealth pour se concentrer sur 2023 et les Jeux olympiques de Paris de 2024.