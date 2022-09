Leylah Fernandez éliminée au deuxième tour

Un an après avoir atteint la finale des Internationaux des États-Unis, la Québécoise Leylah Fernandez a été freinée dès le deuxième tour, mercredi à New York.

L’athlète de 19 ans a baissé pavillon face à la Russe Liudmila Samsonova, 35e raquette mondiale, en deux manches de 6-3 et 7-6 (3).

Fernandez, 14e tête de série, a sauvé cinq balles de match alors qu’elle tirait de l’arrière 6-5 au deuxième set. C’en était toutefois trop au bris d’égalité, et la Russe a retourné violemment le deuxième service de sa rivale à sa sixième occasion pour mettre fin aux hostilités.

Âgée de 23 ans, Samsonova compte déjà deux titres en simple en 2022. Elle s’est une fois de plus servie de son arme de prédilection, son service, pour prendre l’ascendant dans le match. En plus de ne commettre aucune double faute, elle a réussi 11 as et a remporté 80 % des échanges lorsqu’elle réussissait son premier service.

La cerise sur le gâteau : Fernandez a été incapable de s’offrir une seule occasion de briser le service de la Russe. En contrepartie, la Montréalaise a été en mesure de sauver 11 des 13 occasions qu’elle a offertes à Samsonova.

Rappelons qu’en 2021, Fernandez avait été incapable de couronner son parcours cendrillon en finale du tournoi américain du Grand Chelem, s’inclinant contre la jeune Emma Raducanu.