Le match des étoiles à Toronto en 2027?

La seule organisation canadienne du baseball majeur a officiellement déposé sa candidature pour accueillir le match des étoiles en 2027, a confirmé mercredi le président et chef de la direction des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro.

Quelques mois après avoir annoncé les plans pour revitaliser certaines sections du Rogers Centre, dont le bol inférieur, Shapiro a fait part de ses intentions de mettre en vitrine le domicile des Jays en 2027.

«Nous avons déposé notre candidature et nous espérons que le match aura lieu ici, a expliqué Shapiro, de passage au balado de Sportsnet “Blair and Baker”. Les rénovations vont permettre de faire du Rogers Centre un lieu qui représente bien la ville, le pays et l’équipe.»

Selon les estimations de l’équipe torontoise, son domicile aura fait peau neuve avant le début de la campagne 2024.

En 1991, les Jays ont accueilli le match des étoiles pour la seule fois de leur histoire.

«La ville a grossi de façon astronomique depuis, a conclu Shapiro. Il y a tellement à voir. Je ne peux imaginer une meilleure vitrine pour le baseball majeur que de tenir cette classique estivale à Toronto.»