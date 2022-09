Félix Auger-Aliassime surpris dès le deuxième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’a jamais été en mesure de trouver ses repères face au Britannique Jack Draper, et a subi l’élimination dès le deuxième tour aux Internationaux des États-Unis, mercredi à New York.

«FAA» s’est incliné en un peu moins de 2 h 30 min de jeu. Il a baissé pavillon en trois manches identiques de 6-4.

Le dos au mur, Auger-Aliassime a laissé entrevoir de belles choses en balayant son rival alors qu'il tirait de l’arrière 5-3. Draper lui a toutefois rendu la monnaie de sa pièce au moment le plus important du duel et a profité de sa première balle de match.

Draper, qui pointe au 53e échelon mondial, a été plus incisif en retour de service et plus patient que son rival. Il a inscrit 29 coups gagnants contre seulement 17 fautes directes; un dossier bien plus reluisant que celui d'Auger-Aliassime.

La sixième tête de série de l’événement a réussi deux coups gagnants de moins que Draper, mais a surtout fauté 24 fois de plus. Il a aussi été obnubilé lorsque le Britannique était en possession des balles. Ce dernier a remporté 84% des échanges lorsqu’il plaçait son premier service en jeu.

Il s’agit d’une déception de taille pour le Québécois, qui chutera considérablement au classement de l’ATP. L’an dernier, il avait plié l’échine en demi-finale de l’événement à Flushing Meadows face à Daniil Medvedev.