Internationaux de tennis junior de Repentigny: Mia Kupres poursuit sa route

Malgré deux interruptions en raison de la pluie, la Canadienne Mia Kupres a remporté ses deux matchs du jour, poursuivant sa route jusqu’en quarts de finale aux Internationaux de tennis junior de Repentigny.

En soirée, la Japonaise Hayu Kinoshita (10e) a subi la foudre de la septième favorite, qui l’a vaincue 6-4 et 6-1. Plus tôt, elle avait défait l’Américaine Erin Ha en deux manches identiques de 6-3.

«Je me sentais assez solide, c’était mon premier match depuis environ un mois et demi. Ça m’a permis de me remettre dans le bain», avait-elle dit après le premier duel, selon un communiqué.

Elle a maintenant rendez-vous avec la quatrième tête de série en quarts de finale, soit la Slovaque Nina Vargova.

L’Australienne Taylah Preston (deuxième) et la Française Yaroslava Bartashevich (troisième) ont toutes les deux été éliminées.

Sans Canadien

Chez les garçons, il n’y a désormais plus de Canadiens en lice. L’Ontarien Duncan Chan s’est en effet incliné face à l’Américain Adhithya Ganesan en trois manches de 6-2, 2-6, 6-2.

Le favori du tournoi, soit Kilian Feldbausch, s’est quant à lui désisté en raison d’une blessure à la hanche. Le Lituanien Edas Butvilas, deuxième tête de série, a quant à lui poursuivi son chemin en vertu d’un gain de 6-1, 2-6, 6-4 contre l’Australien Jeremy Jin (neuvième).

«C’était un match difficile avec beaucoup de vent. J’ai dû m’adapter, a avoué le vainqueur. Je suis confiant pour la suite.»