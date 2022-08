F1: une course difficile à venir pour Aston Martin?

Le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas ne devrait pas sourire à Lance Stroll et son écurie Aston Martin.

C’est du moins ce qu’a lui-même avancé le Québécois, mercredi. L’athlète de 23 ans base son analyse sur les difficultés des voitures vertes en qualification cette saison et sur la nature du circuit de Zandvoort, où les dépassements sont compliqués.

En effet, pour les 71 tours suivants la première boucle, seulement 21 dépassements avaient été réussis, dont une vaste majorité au bout de la ligne droite à l’aide du système de réduction de la traînée (DRS).

Il n’est pas question de jeter la serviette d’avance, toutefois, puisque les dépassements ne se passent pas toujours sur la piste.

«Nous savons que ce sera un week-end difficile en raison de la tendance de notre voiture à montrer un meilleur rythme en course qu’en qualifications, a déclaré Stroll selon un communiqué de l’équipe. Le caractère sinueux de ce circuit rend les dépassements difficiles. Mais il pourrait y avoir une chance d'essayer quelque chose d'un peu différent de nos principaux rivaux [au niveau de la] stratégie.»

Plus facile?

L’année dernière, Stroll et son coéquipier Sebastian Vettel avaient terminé respectivement 12e et 13e. Pour le second, il faut éviter de tirer des conclusions trop rapidement puisque la nouvelle réglementation technique permet de suivre les voitures de plus près.

«Nous avons bien couru en Hongrie avant la pause estivale et les circuits sont assez similaires, a-t-il fait valoir. Les voitures de 2022 peuvent être mieux pilotées que les voitures de l'année dernière, nous verrons donc si nous pouvons faire quelques manœuvres de dépassement en course.»

Le quadruple champion du monde se dit heureux malgré tout de retrouver une piste qu’il aime bien. «La nature "old school" de Zandvoort est tellement géniale, et c'est un défi de conduite tellement fantastique, en particulier la première moitié de la piste», s’est-il délecté d’avance.

Les qualifications sont prévues samedi et la course le lendemain.