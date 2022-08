Charles Jourdain pourrait rebondir

Le combattant québécois Charles Jourdain est favorisé par les preneurs aux livres en prévision de son affrontement de samedi contre Nathaniel Wood à l’UFC Fight Night.

Le site de paris sportifs Mise-o-jeu + accorde ainsi une cote de 1,66 pour une victoire de Jourdain, qui a perdu son dernier duel par décision majoritaire face à Shane Burgos le 16 juillet. Une défaite rapportera 2,09 fois la mise aux parieurs ayant prédit l’issue avec exactitude.

Par ailleurs, il est également possible de se prononcer sur la «méthode» pour l’emporter. L’option «Jourdain par K.-O. ou T.-K.-O.» est cotée à 3,20, contre 3,10 pour un triomphe par décision des juges. Si l’athlète de 26 ans a le dernier mot par soumission, il offrira 10 fois le montant de départ à ceux ayant choisi correctement. Pour ce qui est de Wood, la cote pour un gain par mise hors de combat est fixée à 9,00, comparativement à 3,60 et à 6,50 respectivement pour un verdict favorable des juges à son égard et une prise de soumission.

Enfin, à savoir si le combat atteindra la limite des trois rounds, les choix «Oui» et «Non» sont tous deux évalués à 1,85.