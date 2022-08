Un ancien choix de 1er tour trouve preneur

Le Wild du Minnesota a fait signer mardi un contrat d’un an et de 825 000 $ au joueur de centre Sam Steel.

Ce dernier profitait de son autonomie complète après que les Ducks d’Anaheim eurent décidé de ne pas lui présenter une offre qualificative au terme de la saison passée, qu’il a jouée avec un pacte à deux volets en main.

Choix de premier tour, le 30e au total, des Ducks au repêchage de 2016, Steel a récolté six buts et 14 mentions d’aide pour 20 points en 68 matchs lors de la dernière campagne. L’Albertain revendique 65 points, incluant 24 buts, en 197 parties en carrière, en plus de 77 tirs bloqués et de 111 mises en échec.