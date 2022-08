Tournoi de golf de la Fondation du CHUM en l’honneur de Guy Lafleur

Jonathan Drouin et la Fondation du CHUM ont perdu leur plus grand porte-étendard, le 22 avril dernier, lorsque Guy Lafleur est décédé.

Ambassadeur de la Fondation depuis septembre 2020, le Démon blond s’était fait un devoir d’être présent lors des deux derniers tournois de golf de l’attaquant du Canadien, dont l’objectif est de récolter des sous pour cette même fondation.

« Je suis prêt à lui dédier la cinquième édition de mon tournoi. Chaque fois qu’il y a participé, ce fut gros pour moi », a expliqué l’athlète de 27 ans.

L’absence du légendaire numéro 10 était bien palpable, mardi matin, aux abords du chalet du club de golf Le Mirage.

« C’est difficile. Son absence laisse un vide, a admis Drouin. Mais je pense qu’on va s’en rendre compte encore plus pendant le souper. Tout au long de la soirée, les gens se levaient pour aller voir Guy. Tu voyais que c’était un grand homme. »

De bonnes conversations

Il n’y a pas que près des verts et auprès de la Fondation que Drouin a pu compter sur le soutien de Lafleur. Dans les temps les plus difficiles, il a également pu bénéficier de ses conseils.

« J’ai eu de bons moments avec lui. On a eu de bonnes conversations ensemble. Il me disait de m’amuser. C’est ce qu’il me disait chaque fois qu’on parlait de hockey », a révélé Drouin.

« Il a été tout un mentor pour moi. La journée de son décès, ce fut très émotif », a-t-il poursuivi.

Martin reprend le flambeau

L’homme n’est plus, mais son association avec le CHUM demeurera. Martin Lafleur, le fils aîné de Guy, s’est assuré que le Fonds Guy Lafleur subsiste.

« C’est un honneur de continuer ce que mon père a entrepris. Pour ma famille et moi, c’était très important », a indiqué Martin Lafleur.

« Les gens du CHUM ont été avec nous du début à la fin. Et ce n’était pas seulement au niveau des soins qui ont été administrés à mon père. Ils nous ont aidés mon frère, ma mère et moi. On s’est sentis appuyés tout au long de sa maladie. Sans eux, ç’aurait été très difficile. »

Il y a maintenant quatre mois que Guy Lafleur est décédé. Évidemment, pour les membres de sa famille, le vide se fait toujours sentir.

« C’est encore très difficile. Mon père, c’était également mon ami. C’était un gros morceau dans nos vies, mais quand on s’implique dans des évènements comme celui-là, ça nous permet de le garder près de nous. On continue quelque chose qu’il a commencé. »

Au fil des ans, le Fonds Guy Lafleur a permis de récolter plus de 1,6 million $ pour le CHUM.