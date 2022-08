Shapovalov se fait une grosse peur, mais l’emporte

Après avoir échappé les premier et quatrième sets, le Canadien Denis Shapovalov a remporté son match de premier tour aux Internationaux des États-Unis, mardi soir, à New York.

L’Ontarien a vaincu le Suisse Marc-Andrea Huesler en cinq manches de 2-6, 6-4, 6-4, 3-6 et 6-1.

Le 21e joueur sur l’échiquier mondial a connu certaines difficultés avec son service lors de son duel contre le 85e joueur au monde, montrant même des signes de frustration par moments. Il a notamment commis 11 doubles fautes et n’a mis en jeu que 57% de ses premières balles. Il a cependant réussi 13 as et remporté 79% des échanges disputés sur sa première balle.

«Shapo» a également brisé Huesler a quatre reprises et a subi l’affront trois fois.

Au prochain tour, le tennisman canadien de 23 ans se mesurera aux vainqueurs du duel entre les Espagnols Jaume Munar et Roberto Carballés Baeno.

Shapovalov n’a jamais baissé pavillon avant la troisième ronde aux Internationaux des États-Unis depuis qu’il prend part à ce tournoi du Grand Chelem, soit depuis l’édition 2017. Son meilleur résultat a été une participation aux quarts de finale en 2020.