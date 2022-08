Monstrueux contrat pour Tage Thompson

Les Sabres de Buffalo se sont assuré des services de l’un de leurs jeunes attaquants pour sept années supplémentaires, mardi, eux qui se sont entendus avec Tage Thompson.

L’athlète de 24 ans empochera 50 millions $ au total, soit un peu plus de sept millions $ annuellement, a confirmé la formation de l’État de New York.

«Tage Thompson affiche parfaitement la fierté que nous nous attendons de la part de chaque joueur quand il porte l’uniforme des Sabres de Buffalo, a indiqué le directeur général des Sabres Kevyn Adams, par voie de communiqué. Les succès qu’il a connus la saison dernière sont une preuve de sa dédication envers son travail et un engagement pour améliorer l’équipe sur et en dehors de la patinoire, ce qui nous permettra d’atteindre des sommets encore plus hauts.»

Thompson a véritablement éclos durant la saison 2021-2022, lui qui a noirci la feuille de pointage 68 fois en 78 matchs. Il n’avait jamais fait mieux que 14 points durant une seule et même campagne auparavant.

«Je ne crois pas que qui ce soit veut être satisfait avec ce que tu as, avait mentionné le principal intéressé, au moment de vider son casier après la dernière saison. Les chiffres ajoutent de l’huile sur le feu, ce qui lui permet de continuer à grandir.»

Si Thompson doit maintenant continuer d’exceller sur le plan personnel, il devra aussi aider les Sabres à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2010-2011.

«C’est un endroit où je veux être pendant de nombreuses années, avait ajouté Thompson, à l’époque. Je veux être un gars qui aide l’équipe à gagner, se rendre en séries éliminatoires et gagner la coupe Stanley. Mais ce n’est que des mots et je dois prendre les actions nécessaires pour y parvenir.»

Le contrat de Thompson ne sera effectif qu’au début de la saison 2023-2024, lui qui a encore une autre campagne à écouler à son entente précédente, qui lui rapporte 1,4 million $ par année. Sans ce nouveau pacte, il serait devenu joueur autonome avec compensation.