MLS: les éliminatoires commenceront le 15 octobre

Les matchs éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) s’entameront durant la fin de semaine du 15 octobre et les amateurs de soccer pourront suivre toutes les rencontres d’après-saison sur l’une des chaînes de TVA Sports.

Le circuit Garber a dévoilé mardi les dates importantes de son calendrier éliminatoire auquel 14 équipes, sept dans chacune des associations Est et Ouest, prendront part. En vertu de son actuelle deuxième place dans l’Est, le CF Montréal a d’excellentes probabilités d’y participer après la dernière partie de la saison prévue le 9 octobre chez l’Inter Miami CF.

Ainsi, le premier tour se tiendra du samedi 15 au lundi 17 octobre. Comme ce sera le cas tout au long des éliminatoires, chaque ronde sera constituée d’une rencontre à élimination directe. Au cours du weekend initial des séries, deux affrontements auront lieu quotidiennement; ceux-ci opposeront les formations 2 et 7, 3 et 6 ainsi que 4 et 5 au classement de chaque section, les premiers ayant un laissez-passer pour le deuxième tour.

Celui-ci aura lieu les 20 et 23 octobre, tandis que les finales d’association se dérouleront le 30 octobre. Les deux vainqueurs batailleront pour la coupe MLS le 5 novembre à 16 h sur la pelouse du club ayant obtenu davantage de points que son rival en saison régulière. Le champion sera ainsi couronné 15 jours avant le début de la Coupe du monde de la FIFA qui s’entamera au Qatar.

Par ailleurs, le dimanche 9 octobre sera constitué uniquement de parties intraconférence, les duels de l’Est commençant à 14 h 30. Ceux de l’Ouest suivront à 17 h. Il s’agira de la dernière journée de la campagne et les enjeux devraient être importants. En 2021, 11 équipes avaient encore espoir de décrocher l’une des six places en séries de leur association au moment d’amorcer leur match décisif.