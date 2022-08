Hernandez se lève pour les Jays

Teoscar Hernandez était de tous les instants, mardi au Rogers Centre, lui qui a grandement contribué au gain de 5 à 3 des Blue Jays de Toronto face aux Cubs de Chicago.

Les favoris de la foule perdaient 2 à 1 en sixième manche quand le voltigeur s’est présenté à la plaque, alors que Matt Chapman et Bo Bichette étaient sur les sentiers. Hernandez n’a laissé aucune chance au lanceur Brendon Little, expulsant l’une de ses offrandes à 392 pieds du marbre. L’athlète de 29 ans s’est ainsi approché du plateau des 20 circuits en 2022, lui qui en compte désormais 19.

Plus tôt dans le match, Hernandez s’était aussi signalé avec son gant. En quatrième manche, il a couru sur une longue distance avant de glisser au sol pour capter une puissante frappe de Franmil Reyes, empêchant possiblement les Cubs d’accroitre leur avance à ce moment.

Outre Hernandez, Vladimir Guerrero fils a aussi eu du succès, lui qui a frappé la balle en lieu sûr à trois reprises, produisant deux points. Il a, entre autres, réussi sa 27e longue balle de la présente saison.

Sur la butte, Kevin Gausman (10-9) a récolté le gain pour les favoris de la foule. En six manches de travail, il a notamment fait mordre la poussière à neuf adversaires. Il a aussi donné deux des trois points adverses, sur cinq coups sûrs et un but sur balles. Pour sa part, Jordan Romano a clos le débat avec son 28e sauvetage de la saison.

Les Blue Jays tenteront désormais de compléter le balayage, mercredi, eux qui avaient subi ce sort lors de leur série précédente, contre les Angels de Los Angeles.

Les Orioles impuissants face aux Guardians

Les Orioles de Baltimore, les plus proches poursuivants des Blue Jays et des deux autres équipes repêchées dans la course aux séries éliminatoires, ont été sans réponse face aux Guardians de Cleveland, au Progressive Field, s’inclinant 5 à 1.

Les visiteurs ont eu toutes les misères du monde à générer de l’attaque, eux qui n’ont réussi qu’un seul coup sûr, marquant leur unique point sur un ballon-sacrifice de Ryan Mountcastle en deuxième manche.

Outre ce léger moment de réjouissance, qui leur permettait de prendre les devants 1 à 0, les frappeurs des Orioles ont été menottés par le lanceur des Guardians Cal Quantrill (11-5). Ce dernier a vu le gain être ajouté à sa fiche après n’avoir permis que ce petit point et ce simple coup sûr, ainsi que trois buts sur balles, en six manches de travail. Il comptait quatre retraits au bâton quand il a été retiré du monticule.

Pour leur part, les favoris de la foule ont marqué deux points grâce au circuit de Josh Naylor à leur quatrième tour au bâton, avant d’ajouter leurs trois autres points à la manche suivante.

L’artilleur Spenser Watkins (4-5) a été la victime de cette production, donnant les cinq points sur six frappes en lieu sûr. La défaite lui a été attribuée, lui qui a été remplacé après quatre manches et deux tiers.

Les Orioles comptent désormais trois matchs de retard sur les Blue Jays, qui détiennent le dernier billet donnant accès aux éliminatoires.