Jonathan Drouin prêt à rebondir

Ennuyé par les blessures au cours des dernières saisons, l’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin aborde malgré tout sa prochaine année sur la patinoire avec optimisme.

Le numéro 92 s’est présenté mardi matin à son tournoi de golf annuel au club Le Mirage avec le visage souriant, se disant prêt à prendre part au camp d’entraînement de l’équipe en septembre. Une opération au poignet droit a ruiné la fin de sa campagne 2021-2022 après que son autre poignet lui eut causé des ennuis quelques années auparavant. Toutefois, Drouin travaille déjà fort sur la glace, notamment en compagnie de jeunes espoirs de l’organisation comme Juraj Slafkovsky et Arber Xhekaj, dans l’objectif de revenir en force.

Et, bonne nouvelle, les problèmes de santé mentale semblent s’être dissipés.

«Ça va super bien dans ma vie. Je suis à la bonne place, surtout avec mon enfant, et je vois la vie différemment, a-t-il notamment déclaré. Chaque jour, je regarde mon petit gars et ça me donne le sourire au visage. Ça me permet de regarder le tout du bon côté.»

Incertitude

En 2022-2023, le Québécois en sera à sa dernière année d’un contrat de six ans et de 33 millions $. Admissible à l’autonomie complète au terme de la prochaine campagne, il a disputé 105 matchs du calendrier régulier lors des trois dernières saisons et s’est contenté de 58 points. Or, il admet que les partisans du Tricolore n’ont pas tout à fait vu le meilleur de lui.

«Il y a des moments, oui, d’autres, non, a-t-il répondu à ce sujet. Il s’agit de rester en santé et d’être constant. L’année passée, j’ai eu un bon début, même si l’équipe n’allait pas bien. Ça allait de la manière que j’avais prévu, avec le camp que je venais de connaître. Ce sera encore ainsi cette année. Mon plus gros défi, ce sera de rester en santé.»

Au plan contractuel, l’importance de la saison à venir est réelle pour le joueur de 27 ans, bien conscient de la situation présente.

«C’est la réalité et c’est une chose que je ne contrôle pas. Tout ce que je peux, c’est de connaître une bonne saison pour moi et pour l’équipe, a-t-il souhaité. J’adore jouer à Montréal, surtout avec la nouvelle direction et le nouvel instructeur.»

D’ailleurs, Drouin se dit «excité» à l’idée d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Tout en déplorant son absence de la fin de 2021-2022 l’ayant empêché de se connaître rapidement son nouveau patron derrière le banc, il croit aussi que la formation montréalaise offrira de bons moments à son public.

«J’ai vu le changement survenu quand Martin est arrivé, avec Kent Hughes et Jeff Gorton. Avec le repêchage et nos jeunes, on s’en va dans la bonne direction et j’ai hâte d’embarquer dans tout cela», a-t-il dit.