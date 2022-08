Joey Votto ne voudra pas jouer les seconds violons

Le Canadien Joey Votto n’a pas du tout aimé la saison 2022 et à son retour au jeu l’an prochain, il espère que les succès individuels et collectifs seront au rendez-vous.

Le vétéran des Reds de Cincinnati a vu sa campagne prendre fin plus tôt ce mois-ci, car il a dû subir une opération pour traiter une déchirure de l’épaule. Déjà, ses performances n’ont pas été satisfaisantes, le cogneur conservant une moyenne au bâton de ,205. Pendant ce temps, les siens ont peiné : en date de mardi, ils occupaient le quatrième rang de la section Centrale de la Ligue nationale de baseball avec un dossier de 50-77.

Aussi, Votto n’a pas l’intention de prendre sa retraite dans l’immédiat, en autant qu’il puisse revenir à son niveau de jeu habituel.

«Si je fais les choses comme cette année, je ne pourrai plus jouer, sans aucun doute. Ce rendement est inacceptable. Personne ne veut accorder une place au sein d’une équipe des ligues majeures à un gars jouant ainsi, c’est clair. Je deviendrais un joueur de banc, un substitut, un athlète élite d’autrefois. Actuellement, je ne me vois pas dans un tel rôle», a-t-il affirmé au quotidien «Cincinnati Enquirer».

Une nouvelle destination?

Pour ce qui est de son futur chez les Reds, il paraît plutôt nébuleux, surtout qu’il lui reste une année garantie à son contrat de 10 ans et de 225 millions $. L’entente pourrait ainsi être rachetée par l’organisation en 2024 au coût de 7 millions $.

«Évidemment, je veux commencer et finir ma carrière dans le même uniforme. C’est une priorité pour moi, a-t-il souhaité. La partie la plus fière de moi-même aimerait raconter cette histoire. Je veux bien terminer et j’espère que l’équipe jouera bien, puis que je contribuerai à un championnat. C’est un peu moins sous mon contrôle, mais nous verrons comment ça se passera.»

Encore faudra-t-il qu’il soit suffisamment en bon état physique pour ce faire.

«Je ne peux me cacher derrière les excuses, mais je crois qu’il y a un lien entre ma performance et ma blessure. Ou peut-être pas. [...] Je regarde en avant et je suis enthousiaste d’affronter le prochain défi», a-t-il mentionné.