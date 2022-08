Hockey féminin : place à la Force de Montréal

La nouvelle équipe de hockey féminin de Montréal qui évoluera au sein de la Premier Hockey Federation (PHF) se nommera la Force et son chandail comprendra une fleur de lys faisant référence au Québec, a-t-elle dévoilé en conférence de presse, mardi, au Casino de Montréal.

La septième concession de la PHF a ainsi présenté aux médias son identité, son logo et ses chandails en prévision de la prochaine saison, la première de son existence. Avec le nom «Force», l’organisation a voulu évoquer le caractère, l’impact communautaire et la férocité sur la glace, a-t-elle précisé dans un communiqué. La marque est inscrite en marron, noir et blanc, tandis que le logo principal adopte la forme de la lettre «F» qui comporte une fleur de lys incrustée dans la crête et emblématique du Québec.

«Nous voulions un nom puissant pour nous distinguer dans cet incroyable marché du hockey et représenter qui nous sommes dans le paysage sportif féminin, a déclaré Kevin Raphaël, président de l'équipe. Nous sommes une force, sur et hors glace, avec des femmes fortes et confiantes qui montreront leur force dans toutes les facettes, de la compétition à l'engagement communautaire. Nous sommes une famille de créateurs de différence et de modèles qui feront la fierté de notre province.»

Introducing the Montreal Force ⚜️



Accueillons la Force de Montréal ⚜️https://t.co/XvNptQRK8K pic.twitter.com/acLXpdWD2e — PHF (@PHF) August 30, 2022

La Force portera trois ensembles d'uniforme comprenant du marron à rayures blanches, du noir à rayures marron et du blanc à rayures marron. De plus, chaque design présente l'écusson du logo Force principal, mais l’ensemble affiche un motif de fleur de lys unique. Le symbole français servira également d'écusson d'épaule d'un côté, en face d'un mot-symbole de la Force de Montréal de l'autre, a-t-on expliqué. Le sommet de l'écusson de la Force ressemble à une flèche qui incarne l'élan vers l'avant du hockey féminin professionnel au Québec.