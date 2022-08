Hockey Canada s'enfonce encore plus

Au moment où Hockey Canada est plongé dans la tourmente en raison d’allégations de viol collectif commis par des joueurs juniors, son président et chef de la direction, Scott Smith, a obtenu un vote de confiance de la part du conseil d’administration.

Par le biais d’un court communiqué diffusé lundi sur son site internet, la fédération nationale a déclaré que «Scott Smith et son équipe de dirigeants ont le soutien du conseil de Hockey Canada», tel qu’indiqué par la présidente intérimaire du C.A. Andrea Skinner.

«Nous nous concentrons à faciliter l’implantation de programmes pour les filles et les garçons, ainsi que pour les hommes et les femmes, partout au pays. Nous sommes engagés à améliorer notre sport, ce qui inclut la révision de notre direction et la mise en place de notre plan d’action et de nos autres programmes, a aussi affirmé la dirigeante. Nous avons l’intention d’informer les Canadiens relativement à notre travail et aux objectifs du conseil, et à nos efforts en cours pour retrouver leur confiance à l’égard du hockey ainsi que de Hockey Canada.»

Pourtant, la ministre du Sport, Pascale St-Onge, avait rappelé la nécessité à ses yeux de nombreux changements dans l’organigramme de l’organisation concernée. Déjà, le prédécesseur de Skinner, Michael Brind’Amour, a remis sa démission plus tôt en août.

«Il y a un besoin en termes de nouvelles voix, de nouvelles idées et de leadership différent», avait récemment estimé la ministre au réseau Sportsnet.

Contesté

Smith a pris la place de Tom Renney, qui s’est retiré le 1er juillet. Il œuvre à la fédération depuis 1995 et assumé diverses fonctions. Plusieurs élus fédéraux, tous partis politiques confondus, ont réclamé son départ au cours de séances parlementaires en juillet.

La dissimulation d’un présumé viol collectif survenu en marge d’un banquet à London en juin 2018 et des allégations relatives à un autre cas possiblement survenu en 2003 continuent de nuire à Hockey Canada, au centre de nombreuses critiques. Des commanditaires de renom comme Tim Hortons ont également choisi de mettre sur la glace leur association avec la fédération.