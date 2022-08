Encore une grosse arrivée au circuit LIV

Le golfeur Cameron Smith constitue la plus récente acquisition du circuit LIV qui a confirmé son arrivée dans ses rangs, mardi.

Vainqueur du plus récent Omnium britannique, l’Australien de 29 ans a d’ailleurs remporté trois tournois de la PGA cette année et six en carrière. Il y a une vingtaine de jours, le quotidien «The Telegraph» avait rapporté que Smith était sur le point de se joindre à LIV, la décision pouvant lui rapporter environ 100 millions $.

Conséquemment, le détenteur du deuxième rang mondial va côtoyer d’autres noms importants ayant choisi de poursuivre leur parcours professionnel au sein de l’organisation du commissaire Greg Norman. Parmi eux, il y a Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Brooks Koepka.

Le prochain événement du circuit LIV se déroulera à Boston en fin de semaine. La première ronde, prévue vendredi, sera diffusée à la chaîne TVA Sports, tandis que les deux rondes suivantes, samedi et dimanche, pourront être regardées sur les ondes de TVA Sports 2.