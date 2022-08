Carey Price: les joueurs du CH ont les doigts croisés

L’état de Carey Price demeure un sujet de discussion incontournable dans l’entourage du Canadien de Montréal et chez les joueurs de l’équipe, tous aimeraient bien compter à un moment donné sur le gardien-vedette, même si le scénario relève davantage de l’utopie que de la certitude.

Questionné mardi sur la probabilité de voir le numéro 31 manquer la saison 2022-2023, l’attaquant Jonathan Drouin souhaite que son coéquipier renversera les plus sombres pronostics le concernant. Les déclarations du directeur général Kent Hughes plus tôt ce mois-ci relativement à l’absence de progression dans la remise en forme du gardien, aux prises avec une blessure récurrente au genou, en ont fait sourciller plusieurs.

«C’est dur pour nous. Carey Price est l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale dans ma génération et depuis que je regarde le hockey. Ce sera difficile, on ne sait pas s’il commencera la saison. J’ai juste hâte de le voir arriver au camp», a commenté le joueur québécois lors d’une mêlée de presse tenue en marge de son tournoi de golf annuel.

Aussi, les autres porte-couleurs du club devront se concentrer sur leur travail avant tout, avec ou sans Price pour les épauler.

«Nous, les joueurs, ne pouvons pas vraiment contrôler cela. On espère voir Carey dans l’uniforme du Canadien la saison prochaine et qu’il soit prêt à jouer, mais ce ne sera pas nous qui allons contrôler cela. C’est lui qui saura s’il est en mesure de jouer, a ajouté Drouin. C’est sûr que la confiance est un peu plus haute que d’habitude quand tu as Carey Price en arrière de toi. Si tu commets une erreur, tu sais qu’il sera là pour la réparer. On va s’ennuyer de ça s’il n’est pas là.»

Ce sera long

En vidéoconférence le 18 août, Hughes avait avoué s’attendre à voir le gardien rater minimalement les premiers mois de la prochaine campagne. Son nom risque d’être d’ailleurs inscrit sur la liste des éclopés à long terme d’ici le début du calendrier. Néanmoins, il est attendu au complexe d’entraînement de l’équipe pour le début du camp en septembre et davantage d’informations pourraient être révélées par le club après les tests physiques.