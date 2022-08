Antony Auclair libéré

Le Québécois Antony Auclair a été libéré par les Texans de Houston, mardi.

L’ailier rapproché a donc été l’une des nombreuses victimes de la journée où les équipes de la NFL doivent réduire leur formation à 53 joueurs, après les camps d’entraînement.

Auclair a disputé la saison 2021 dans l’uniforme des Texans, après avoir joué ses quatre premières campagnes dans le circuit Goodell avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval a totalisé cinq réceptions pour 47 verges et un touché l’an dernier. Il était surtout utilisé pour ses talents de bloqueur.

En 56 parties dans la NFL en carrière, Auclair a mis ses mains sur 19 des 33 ballons envoyés dans sa direction pour des gains de 131 verges et un majeur.