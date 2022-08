Samuel Blais veut rebondir

La dernière saison de Samuel Blais dans la Ligue nationale a été drastiquement écourtée quand il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur, mais l’attaquant des Rangers de New York compte revenir plus fort en 2022-2023.

Le Québécois n’avait joué que 14 matchs quand il est tombé au combat, à sa première année dans la Grosse Pomme.

«Je n’ai pas pu me rapprocher autant des gars que je l’aurais souhaité, alors ç’a été dur pour cette raison, en plus d’être loin des patinoires, a souligné Blais à "The New York Post", lundi. Mais je vais bien maintenant. J’ai hâte d’être de retour sur la patinoire.»

Malgré la sévérité de la blessure, il ne souhaite pas modifier son style de jeu, lui qui préconise un style physique. Il ne ressent pas non plus une pression additionnelle afin de surpasser les attentes, et ce, même s’il avait été transigé des Blues de St. Louis aux Rangers, en retour de Pavel Buchnevich, en juillet 2021. Ce dernier avait profité du changement d’air pour éclore offensivement, avec une récolte de 76 points en 73 matchs.

«Quand j’ai été échangé, [les Rangers] m’ont dit qu’ils aimaient ma façon de jouer et qu’ils en avaient besoin dans leur formation, a ajouté le natif de Montmagny. Je devais simplement faire mon travail et jouer de la même façon que je le faisais à St. Louis. C’est ce qu’ils voulaient que je fasse et je vais continuer de le faire.»

Sa blessure est aussi survenue à un bien mauvais moment, lui qui en était à la dernière campagne d’un contrat lui rapportant en moyenne 1,5 million $ par année. Néanmoins, le directeur général lui a octroyé une chance de plus en présentant une entente d’un an, d’une valeur de 1,525 million $.

Quant au rôle qu’il occupera, Blais l’ignore, mais il pourrait être utilisé à toutes les sauces. Principalement utilisé comme un ailier sur le troisième ou le quatrième trio, il patinait cependant aux côtés de Mika Zibanejad et Chris Kreider, sur la première unité, quand il s’est blessé.

«Il est dans la ligue depuis longtemps, a expliqué l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Il était principalement un gars de quatrième trio à St. Louis et parfois sur le troisième, mais c’est un gars qui possède des bonnes mains et c’est un gros attaquant de puissance.»