Presque l’heure de célébrer pour les Capitales

Les Capitales de Québec n’ont pas encore débouché les bouteilles de champagne, mais elles sont sans doute prêtes, tout près de leur vestiaire au Stade Canac, eux qui ont besoin d’un seul résultat en leur faveur pour être couronnés champions de la section Est.

Avec six matchs à disputer à leur saison, soit un par jour, de mardi à dimanche, la formation de la Vieille Capitale détient une priorité de six matchs sur ses deux plus proches poursuivants, les Miners de Sussex County et les Titans d’Ottawa.

C’est donc dire qu’une seule victoire des Capitales ou une défaite des Miners et des Titans dans les prochains jours garantira aux hommes de Patrick Scalabrini d’éviter un match suicide entre le deuxième et le troisième de chaque section, afin d’accéder aux éliminatoires.

Les Capitales pourraient aider leur propre cause en deuxième moitié de semaine, si le titre n’est toujours pas acquis à ce moment, puisqu’ils affronteront les Titans, à partir de vendredi. Ils affronteront d’abord les Jackals du New Jersey, l’instant de trois matchs.

Pour leur part, les Titans recevront la visite des Aigles de Trois-Rivières avant de faire le voyage au Stade Canac. Finalement, les Miners affronteront les ValleyCats de Tri-City avant de clore leur campagne contre les Jackals.

Plus de travail pour l’avantage du terrain en séries

Le gérant Patrick Scalabrini avait mentionné qu’il ne portait pas une attention particulière au classement il y a de cela une semaine. Il pourrait toutefois le regarder une ou deux fois de plus pendant la semaine à venir, puisque les Capitales auront une chaude lutte avec les Wild Things de Washington pour le premier rang du classement général.

Finir devant leurs rivaux de la capitale américaine serait particulièrement important en séries éliminatoires, puisqu’il assurerait l’avantage du terrain aux Capitales tout au long de la danse d’après-saison. La formation de la Belle Province possède un léger avantage à l’approche du dernier droit, avec un dossier de 58-32, contre une fiche de 56-34 pour leurs compétiteurs.

À l’image des «Caps», Washington possède une avance pratiquement insurmontable dans l’Ouest, avec une priorité de cinq matchs et demi. Les Wild Things traversent toutefois une séquence d’insuccès, eux qui ont perdu à chacun de leurs cinq derniers matchs.

Ils termineront leur saison avec des séries de trois duels contre les Otters d’Evansville et les Thunderbolts de Windy City.