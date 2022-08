«On va surprendre les gens» - Suzuki

Bien peu d’observateurs voient les Canadiens de Montréal avoir du succès la saison prochaine dans ce qui s’annonce être une année de reconstruction. Cela ne freine pas les ardeurs de Nick Suzuki.

Dans un entretien avec Montreal Gazette, le jeune joueur de centre a expliqué pourquoi il croit que le CH pourrait déjouer les pronostics.

«Je suis excité à l’idée de faire mentir les gens, a-t-il confié. Je crois que les gens ne vendent pas cher notre peau. Je parlais à Sean Monahan de notre formation. Nous avons une équipe assez profonde, et je crois que l’on nous sous-estime pas mal. Ce n’est pas une mauvaise chose, en fait. Je crois qu’on va surprendre les gens.»

Le numéro 14 s’est aussi prononcé, entre autres, sur la possibilité de former un trio avec Cole Caufield et le «petit» nouveau Juraj Slafkovsky.

«Slafkovsky et moi s’entraînons ensemble depuis quelques semaines, nous patinons ensemble. C’est bien d’apprendre à le connaître, il est plaisant à côtoyer. Sur la glace, il est plus gros que je le croyais. Il travaille très fort, il sera prêt au camp et on verra comment les trios seront assemblés.

«Une chose que j’ai remarquée chez lui est qu’il aime passer la rondelle. Il ne se contentera pas de décocher un tir à la moindre occasion. Il veut faire des jeux et amener la rondelle au filet. Je crois qu’on se compléterait bien en ce sens.»

