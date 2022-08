Blue Jays : Danny Jansen joue les héros en 11e manche

Les Blue Jays de Toronto ont renversé la vapeur, lundi au Rogers Centre, en battant les Cubs de Chicago 5 à 4 en 11e manche, après avoir été balayés par les Angels de Los Angeles lors des jours précédents.

Durant la deuxième manche supplémentaire, le receveur Danny Jansen a donné une raison de célébrer aux partisans en cognant un simple permettant à Matt Chapman de compléter son tour des sentiers.

La soirée ne s’annonçait toutefois pas joyeuse. Après six manches, les favoris de la foule tiraient de l’arrière 4 à 0, mais Jansen, encore lui, a amorcé la remontée. Avec Chapman et Raimel Tapia sur les sentiers, il a expulsé une offrande du lanceur Erich Uelmen à l’extérieur des limites du terrain.

Chapman a ensuite forcé la tenue des manches supplémentaires, avec un simple d’un point en huitième manche.

Sur la butte pour les vainqueurs, Jose Berrios a été maltraité, permettant les quatre points adverses sur 10 coups sûrs et un but sur balles. Il a finalement été retiré après quatre manches et deux tiers et n’a pas été impliqué dans la décision. C’est plutôt Yimi Garcia (3-4), en action lors des 10e et 11e manches, qui s’est mérité le gain.

Les deux équipes reprendront l’action, mardi.

Bradley Zimmer de retour

Avant l’affrontement contre les Cubs, les Blue Jays ont rapatrié le voltigeur Bradley Zimmer, dont le nom avait été inscrit au ballotage par les Phillies de Philadelphie.

L’athlète de 27 ans avait disputé 77 rencontres avec la formation de la Ville Reine plus tôt cette saison. Le club torontois avait perdu ses services au profit des Phillies, via le ballotage, le 18 août dernier.

Piètre frappeur, Zimmer était principalement utilisé comme remplaçant en défensive et comme coureur suppléant chez les Jays en 2022. À la plaque, il a maintenu une moyenne de ,130 en 92 apparitions cette saison.

Avant de se joindre aux Blues Jays, le natif de la Californie a disputé cinq campagnes avec l’équipe de Cleveland.

Les Marlins ratent une belle occasion

Les Marlins de Miami ont eu une belle occasion de battre l’une des meilleures équipes du baseball majeur, les Dodgers de Los Angeles, au LoanDepot Park, mais ils ont raté leur chance en 10e manche et ont plutôt baissé pavillon 3 à 2.

À égalité 2 à 2 après les manches réglementaires, les visiteurs ont d’abord pris les devants. Puis, à leur tour au bâton, les favoris de la foule ont réussi à remplir les buts alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait, mais Garrett Cooper et Jacob Stallings n’ont pas été en mesure de créer l’égalité au minimum, afin de poursuivre le match.

Dans la défaite, le Québécois Charles Leblanc a cogné une balle en lieu sûr et a reçu une passe gratuite, mais il n’a pas été en mesure de produire un des deux points de son équipe.

C’est plutôt Brian Anderson et Lewin Diaz qui ont produit les points des vainqueurs. Du côté des visiteurs, Will Smith a réussi un circuit de deux points et Freddie Freeman a produit le point vainqueur.