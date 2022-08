Leylah Fernandez amorce son parcours du bon pied

Leylah Annie Fernandez a beaucoup de points à défendre aux Internationaux des États-Unis, elle qui a atteint la finale en 2021. La Québécoise a amorcé son parcours au dernier Grand Chelem de la saison de brillante façon, lundi à New York, défaisant la Française Océane Dodin en deux manches de 6-3 et 6-4.

La représentante de l’unifolié, 14e raquette mondiale, a survolé la première manche en un peu plus de 30 minutes, brisant son adversaire, 98e de la WTA, deux fois pour y arriver. En revanche, elle a été brisée une fois.

En deuxième manche, la Canadienne a été mise un peu plus à l’épreuve, mais elle a reproduit un scénario similaire pour s’enfuir avec le set en un peu plus de 40 minutes.

Fernandez a été bonne avec les balles en main, frappant 10 as en plus de mettre entre les lignes 60% de ses premières balles, gagnant 74% des échanges qui s’en suivaient. La seule tache à son dossier sera assurément les deux balles de bris auxquelles elle a fait face et qu’elle n’a pas été en mesure de sauver. Elle a toutefois été opportuniste, convertissant la moitié des balles de bris qu’elle s’est offertes.

Au prochain tour, elle affrontera la Russe Liudmila Samsonova, 35e raquette mondiale. Cette dernière a défait la Tchèque Sara Bejlek, issue des qualifications, en deux manches de 6-3 et 6-1.