Félix Auger Aliassime passe au 2e tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son affrontement du premier tour des Internationaux des États-Unis en quatre manches, lundi, à New York.

La sixième tête de série pour ce tournoi du Grand Chelem a vaincu le Suisse Alexander Ritschard au compte de 6-3, 6-4, 3-6 et 6-3. La rencontre a duré plus de trois heures.

«FAA» a brisé le service du 186e joueur sur l’échiquier mondial à quatre reprises. Il a également sauvé 10 des 12 balles de bris que s’était offertes son rival. Le natif de Montréal a également réussi 13 as et remporté 76% des échanges disputés sur sa première tentative de mise en jeu.

Auger-Aliassime tente de reproduire ses brillantes performances de l’an dernier dans la Grosse Pomme, lui qui avait atteint les demi-finales.

Au prochain tour de l’édition 2022, l’athlète de 22 ans et huitième raquette mondiale se mesurera au vainqueur du duel entre le Britannique Jack Draper et le Finlandais Emil Ruusuvuori. Les deux hommes ont rendez-vous plus tard dans la soirée de lundi.