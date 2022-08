Enfin un été normal pour Jack Eichel

Jack Eichel a retrouvé un peu de normalité cet été et l’attaquant des Golden Knights de Vegas en est très heureux.

Au cours des dernières années, la COVID-19 a passablement chamboulé les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH). Puis, l’été dernier, l’Américain a dû se battre contre les Sabres de Buffalo, son équipe de l’époque, afin de subir l’intervention chirurgicale qu’il souhaitait pour traiter une blessure au cou. Or, les Sabres ont refusé et l’histoire s’est finalement terminée par la mégatransaction qui l’a envoyé au Nevada.

Opéré au mois de novembre, il a pu revenir au jeu en fin de saison. Maintenant, il est simplement heureux de pouvoir se préparer normalement pour sa huitième campagne dans la LNH.

«Ç’a été une belle saison morte, a-t-il constaté lors d’une entrevue avec le site officiel de la LNH. Ainsi, ça va bien. Le corps se sent bien. C'est bon d'avoir la santé et d'avoir hâte à la saison.»

Mauvaises habitudes

Ayant effectué un retour au jeu au mois de février, Eichel a éprouvé un peu de difficulté à se mettre en marche à ses premiers matchs avec le club. Ainsi, en 34 rencontres, il a été limité à 14 buts et 25 points. Un rendement qui pourrait satisfaire bien des joueurs, mais pas Eichel.

Sa réadaptation et une fracture au pouce ont certainement eu leur mot à dire dans ce rendement en deça des attentes.

«Écoutez, je ne vais pas trouver d'excuses, a commencé par dire Eichel. Je ne pense pas avoir bien joué l'année dernière en termes d'attentes envers moi-même et je suis sûr que l'opinion du public est probablement assez similaire. Ils attendent plus de moi, et à juste titre.»

«Cela dit, j’ai subi une opération majeure à la colonne vertébrale après ne pas avoir joué pendant un an et à la suite de ça, j'ai joué trois mois. Donc, c'est assez rapide. Et vous savez, comme quiconque ayant subi une intervention chirurgicale ou traversé une blessure, il vous faut beaucoup de temps pour vous sentir à nouveau vous-même.»

Eichel a d’ailleurs révélé avoir développé de mauvaises habitudes pour compenser le manque de mobilité et la douleur causés par la blessure dont il a de la difficulté à se débarrasser. Il a toutefois confiance de retrouver ses repères après quelques mois d’entraînement.

«Ce fut un bel été à essayer de rembobiner beaucoup de choses qui sont peut-être venues avec la blessure, à me donner plus de temps pour guérir et plus de temps pour faire de la rééducation et continuer à essayer de me sentir moi-même.»