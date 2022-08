Du changement dans l'organigramme du CF Montréal

L’ancien porte-couleurs de l’Impact Patrick Leduc assumera de nouvelles fonctions au sein de l’organisation du CF Montréal, car il jouera le rôle de directeur de la culture soccer et des relations avec les parties prenantes, tandis que son siège de directeur de l’Académie sera désormais occupé par Marinos Papageorgopoulos.

Tel qu’indiqué dans un communiqué émis lundi, Leduc oeuvrera à titre d’expert et de personne-ressource du service du marketing et des communications «pour toutes les activités de développement et de promotion de la culture du soccer auprès des parties prenantes du club». Cependant, il continuera de collaborer avec l’Académie durant la transition.

«Il est essentiel pour nous de mettre de l’avant la culture soccer et de continuer à reconnecter avec la communauté, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. Patrick Leduc prend ces nouvelles responsabilités alors que le club entamera une nouvelle ère en MLS avec l’arrivée d’Apple. Le dynamisme de Patrick, de même que ses connaissances dans le monde du soccer et la culture de l’équipe lui permettront d’agir comme vecteur de changement dans la façon que notre marque sera livrée à nos partisans.»

Afin de remplacer Leduc, qui était aux commandes depuis juillet 2020, l’Académie misera sur Papageorgopoulos. Ce dernier s’est joint au CF Montréal le 23 juin 2021 à titre de directeur du développement des programmes externes de l'Académie. En 2016, le Montréalais de 48 ans avait été nommé directeur et entraîneur-chef associé de l'Académie des Whitecaps de Vancouver.

«Marinos prend la relève après avoir travaillé étroitement avec Patrick et mené avec succès différents projets externes de l’Académie au cours de la dernière année, a ajouté Gervais. Son approche, son professionnalisme et son expertise dans le monde du soccer n’est pas passée inaperçu au sein du club depuis son arrivée.»

Papageorgopoulos est un ancien codirecteur de l’Association régionale de soccer de Laval, directeur technique du Club de soccer Chomedey et entraîneur des équipes provinciales masculines U15 et U17.