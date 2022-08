Trubisky en a-t-il fait suffisamment?

Une véritable course à trois pour le poste de quart-arrière partant des Steelers de Pittsburgh se déroule depuis le début du camp d’entraînement et Mitch Trubisky pourrait bien être l’homme de confiance de l’entraîneur-chef Mike Tomlin, au vu du dernier match préparatoire de la formation de la Pennsylvanie.

Contre les Lions de Detroit, dimanche au Acrisure Stadium, Trubisky a non seulement été le plus utilisé des trois pivots, mais il a aussi été le plus efficace, complétant 15 de ses 19 relais pour 160 verges, en plus de réussir une passe pour un majeur.

La recrue Kenny Pickett, choisi en première ronde (20e au total) du dernier encan amateur, a pour sa part trouvé un receveur 10 fois sur 14 tentatives, pour 90 verges. Finalement, Mason Rudolph n’a pas réussi une seule de ses trois passes.

Les Steelers l’ont finalement emporté 19 à 9, mettant un terme à leur calendrier préparatoire avec une fiche immaculée de trois victoires en autant de matchs.