Football du RSEQ: «KR» audacieux dans ses prédictions!

C'était le lever de rideau de la saison de football universitaire du RSEQ samedi, et pour l'occasion, Coach Kev s'est mouillé en prédisant le classement final des cinq équipes québécoises.

Sans surprise, «KR» entrevoit une grosse saison pour son boy Jo Sénécal, qu'il a côtoyé dans le cadre du parcours secondaire et collégial du prodigieux quart-arrière. Jo n'a pas fait mal paraître Coach Kev à sa première sortie, lui qui a complété le match de samedi avec 276 verges par la passe et trois touchés.

• À lire aussi: Le Rouge et Or s'impose face au Vert & Or

• À lire aussi: Les champions amorcent l’année du bon pied

Kevin est aussi un grand fan d'Olivier Roy, le quart-arrière des Stingers de Concordia qui a remporté le trophée Jeff Russel remis à l’athlète par excellence du football universitaire québécois en 2021. Avec 2470 verges de gain aériens, il avait été le seul pivot à terminer la saison avec plus de 2000 verges par la passe. Toutefois, Roy n'a pas été à la hauteur de Sénécal samedi.

C'est une prédiction concernant le Rouge et Or qui risque d'en choquer plus d'un...

Pour les amateurs de football collégial, Kevin Raphaël y est aussi allé de l'équipe qui «ramenera la coupe à la maison» en fin de capsule.

Voyez toutes ses prédictions dans la vidéo en tête de l'article.