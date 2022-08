Programme double MLS à TVA Sports

Le DC United est en déplacement en Géorgie cet après-midi pour y affronter l'Atlanta United, dès 16h. Les hommes de Wayne Rooney n'ont pas goûté à la victoire depuis cinq matchs.

En plus du cuisant revers de 6-0 la semaine passé face à la puissante formation de Philadelphie, les représenatants de la capitale américaine se retrouve bon dernier au classement de la MLS.

Le match sera bien évidemment diffusé à TVA Sports et TVA Sports Direct.

Du côté d'Atlanta, rien de très glorieux n'ont plus puisqu'ils se retrouvent au 13e et avant-dernier rang dans l'Est, juste au-dessus du DC United. Toutefois, l'accès aux séries éliminatoires n'est pas impossible pour la troupe de Gonzalo Pineda. Atlanta n'est qu'à six points du 7e et dernier donnant accès à un billet pour les playoffs.

NYCFC à la poursuite du CF Montréal

New York City FC tentera de se rapprocher à seulement un point du CF Montréal et de la deuxième position dans l'Est, en rendant visite au Orlando City SC, dès 19h30, à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Un match de haute importance pour les deux équipes. Orlando est en pleine course pour les séries élimatoires. Installés au cinquième échelon dans l'Est, un écart de seulement trois point les sépare du 10e rang.

Bref, un match à surveiller !