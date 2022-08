Predators : Juuse Saros a gagné l’admiration de Tomas Vokoun

Gardien de confiance des Predators de Nashville, Juuse Saros a reçu les éloges d’un des piliers de la fondation du club en Tomas Vokoun.

La stabilité a toujours été présente devant les filets pour l’équipe du Tennessee. Sélectionné au repêchage d’expansion chez le Canadien de Montréal en 1998, Vokoun a passé huit saisons à Nashville. Il a ensuite été remplacé par Pekka Rinne, qui a été le gardien numéro 1 pendant 13 saisons.

Saros a maintenant pris la relève et il devrait garder son poste pour un moment, terminant troisième au scrutin pour le trophée Vézina au terme de la dernière campagne. Comme observateur, Vokoun aime beaucoup ce qu’il voit du Finlandais.

«Il est très, très bon, a commencé par dire Vokoun dans une entrevue avec le site officiel des Predators, samedi. Je le placerais certainement dans le top 10 des gardiens de but, c'est sûr. Il est incroyablement rapide, il a de bons réflexes et son jeu est irréel. Je pense honnêtement que s'il était deux pouces plus grand, il serait probablement le meilleur gardien de la Ligue.»

Bon partout?

Saros, à 5 pi 11 po, est effectivement l’un des plus petit gardien du circuit. Or, à en croire Vokoun, sa technique est irréprochable. Si bien que le rendement de l’équipe devant lui n’importe que peu dans ses performances.

«Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas, et il a évidemment livré la marchandise, a analysé Vokoun. Et j'aime personnellement la façon dont il joue – rester sur ses pieds et toutes ses récupérations. C'est un gardien très actif avec un bon coup de patin et tout ça.»

«Je pense que des gardiens comme ça peuvent avoir du succès dans n'importe quelle équipe. Vous pourriez jouer dans la meilleure équipe de la ligue et avoir beaucoup de succès ou vous pourriez jouer dans la pire équipe et avoir du succès, simplement parce que votre jeu est si solide et que vous pouvez faire face à de nombreuses situations sans avoir besoin de compter sur votre équipe [pour réussir].»

Le hockey a également changé au fil des années, si bien que la grandeur des gardiens est peut-être un peu moins importante que par le passé.

«Avant, vous aviez toujours un gars de 6 pi 5 po et 230 lb devant le demi-cercle. Maintenant, le jeu a changé et vous devez vous déplacer plus rapidement d'est en ouest. Peut-être que vous ne n’avez pas autant de trafic et de batailles devant le filet.»

Vokoun a joué 15 saisons dans la Ligue nationale, dont huit avec les Pradators. Il montre une fiche de 300-288-78, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d’efficacité de ,917 en 700 parties avec le Tricolore, les Predators, les Panthers de la Floride, les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh, de 1996 à 2013.

Saros, pour sa part, amorcera cet automne une huitième campagne avec l’équipe.