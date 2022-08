Les Capitales attendront avant d’être couronnés

Les Capitales de Québec n’ont besoin que d’une victoire pour s’assurer la première place de la section Est de la Ligue Frontière, mais ils n’ont pas accompli cet exploit, dimanche au Stade Canac, eux qui ont plutôt baissé pavillon 5 à 4 face aux Miners de Sussex County.

Les favoris de la foule avaient pourtant amorcé le match en lion, inscrivant quatre points dès la manche initiale.

Jeffry Parra a d’abord réussi un circuit en solo, puis Jonathan Lacroix et Ruben Castro ont respectivement permis d’ajouter un et deux autres points au tableau, grâce à un double et un simple.

Les hommes de Patrick Scalabrini n’ont cependant pas été en mesure de compléter un seul tour des sentiers par la suite, et ce, même s’ils ont totalisé 11 coups sûrs dans le match. Le lanceur John Baker (11-2), qui a permis l’ensemble des quatre points et l’ensemble des 11 coups sûrs, ainsi qu’un but sur balles, en sept manches de travail, a tout de même été en mesure d’en faire assez pour amasser le gain. Cody Whitten et Tyler Thornton lui sont ensuite venus en relève, ce dernier signant son quatrième sauvetage de la saison.

Sur la butte pour les Capitales, Codie Paiva n’a pas mal fait, lui qui a même quitté son poste, après six manches, alors que son équipe menait 4 à 3. Il a donné ces trois points sur neuf frappes en lieu sûr, mais n’a ultimement pas été impliqué dans la décision. C’est plutôt le releveur David Gauthier (0-1) qui a vu la défaite être ajoutée à son dossier, lui qui a accordé les deux autres points des vainqueurs, sur un circuit d’Alex Toral en huitième manche.

Avec six matchs à jouer à la saison régulière, les Capitales présentent un dossier de 58-32, ce qui leur confère une avance d’exactement six matchs sur leurs plus proches poursuivants, les Miners et les Titans d’Ottawa.

Ces derniers seront d’ailleurs les derniers visiteurs du Stade Canac pour la saison 2022, du 2 au 4 septembre. Toutefois, avant cette série de trois matchs, les Capitales devront tourner leur attention vers les Jackals du New Jersey, qui seront de passage dans la Vieille Capitale pour une série de trois matchs, de mardi à jeudi. Ils pourraient ainsi s’assurer du titre de leur section avant même l’arrivée en ville des Titans.