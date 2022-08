Ichiro Suzuki au Panthéon des Mariners

Ichiro Suzuki a livré un vibrant témoignage de son épopée à Seattle, samedi, à l’occasion d’une cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée des Mariners.

Suzuki a disputé 14 de ses 19 saisons aux États-Unis avec le club de l’État de Washington, et il est 24e dans l’histoire du baseball majeur avec 3089 coups sûrs. Samedi devant une salle comble au T-Mobile Park, il a une fois de plus partagé son amour pour l’équipe et pour sa ville d’adoption, avant un match que les Guardians de Cleveland ont finalement remporté 4 à 3.

À lire aussi: Yankees: un tatouage qui cause bien des ennuis

«Même si j'ai pris ma retraite en tant que joueur actif, le baseball et Seattle n'ont jamais quitté mon cœur, a déclaré Suzuki, selon le site officiel des ligues majeures. Le baseball sera pour toujours mon âme, et ma mission est de continuer à aider les joueurs et les partisans à apprécier ce sport spécial.»

«Souvent, je porte encore l'uniforme des Mariners, et je le fais avec fierté. Je veux que nos joueurs sachent que je suis avec eux dans leur combat pour être les meilleurs. J'avais 27 ans quand je suis arrivé à Seattle. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma carrière en Amérique durerait 19 saisons et que je serais encore à Seattle aujourd'hui.»

Des bisous

Suzuki est le 10e membre du Panthéon de l’équipe après Alvin Davis, Dave Niehaus, Jay Buhner, Edgar Martinez, Randy Johnson, Dan Wilson, Ken Griffey fils, Lou Piniella et Jamie Moyer.

Piniella était d’ailleurs le gérant de l’équipe lorsque Suzuki a fait le saut en Amérique du Nord, en 2001. Cette année-là, il avait été nommé recrue de l’année, mais également joueur par excellence de la Ligue américaine.

Le Japonais n’a d'ailleurs pas hésité à partager une petite anecdote qui a certainement fait rire bien des gens à propos de son premier gérant des ligues majeures.

«Lou m'a embrassé ici sur la joue, a dit Suzuki à propos du sort que lui a réservé le gérant après sa première victoire avec les Mariners. Le gérant m'a fait un gros bisou mouillé. Cela n'arrive pas au Japon. J'étais choqué. Honnêtement, j'avais peur. Je me suis dit que si c'était la coutume en Amérique, je n'y arriverais peut-être pas ici.»

«Rappelez-vous, nous avons gagné 116 matchs cette année-là. Je n'étais pas prêt pour 116 bisous du gérant.»

Suzuki a visiblement réussi à survivre à ces marques d’affection puisqu’il a disputé 2653 matchs dans le baseball majeur avec les Mariners, les Yankees de New York et les Marlins de Miami, maintenant une moyenne au bâton de ,311.