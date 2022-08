Énorme dose d’amour à Brooke Henderson

Le jeu n’a pas choyé Brooke Henderson à l’Omnium canadien féminin. Elle peut rapidement vite oublier cette contre-performance sur les allées du club de golf Ottawa Hunt grâce à l’énorme dose d’amour de la foule qu’elle a reçue durant toute la semaine.

«C’était surréel d’avoir tout ce support cette semaine. Je n’ai pas offert mon meilleur jeu et les spectateurs sont restés à mes côtés. C’est incroyable, je n’avais jamais rêvé à ça alors que j’étais si loin au classement ce week-end, a exprimé la championne de l’édition 2018 à Régina. Les amateurs sont loyaux. C’est très touchant, car j’ai ressenti tout leur amour.»

• À lire aussi: Une mission personnelle

• À lire aussi: La PGA riposte à sa façon au circuit LIV

Sa fiche cumulative de -5 l’a relégué au 49e rang sur un parcours où elle est membre honoraire puisqu’elle a grandi à Smith Falls, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale fédérale.

En débarquant dans la région la semaine dernière, la meilleure golfeuse de l’histoire du Canada savait très bien ce qui l’attendait. Son horaire durant la semaine de l’Omnium canadien féminin est fortement congestionné. Bien que primordial, le golf est passé au second rang avec toutes les activités auxquelles elle a participé, dont des rencontres avec les commanditaires. Il fallait la voir signer les centaines d’autographes avec le sourire tout au long du tournoi.

À 24 ans et à sa neuvième présence à cet événement, elle continue d’apprendre dans cette semaine occupée. «Ce fut une semaine très plaisante et folle. J’essaie toujours d’en faire un peu plus durant notre omnium national, car il ne représente qu’une semaine dans notre saison. J’essaie de profiter du temps avec les amateurs.»

«Je suis fatiguée physiquement et mentalement, a-t-elle ajouté. Ce sont sept jours très éprouvants. J’apprends chaque fois que je participe à ce tournoi. J’essaie de me préparer et de m’assurer que j’ai assez de temps pour offrir mon meilleur jeu. Mais dans la région d’Ottawa, je connais plus de gens, donc j’essaie de m’engager davantage.»

Reto soulève le trophée

Meneuse à l’issue de la première ronde et tirant de l’arrière par deux coups à l’aube de la ronde finale, la Sud-Africaine Paula Reto s’est retroussé les manches dimanche.

À sa neuvième saison sur le circuit de la LPGA, elle a savouré sa première victoire en carrière. Pour y arriver, la golfeuse de 32 ans a signé une carte finale de 67 (-4) alors que les Coréennes Narin An et Hye-Jin Choi sont restées au neutre.

Assise au 142e rang mondial jusque-là, Reto a coiffé de justesse au fil d’arrivée la vedette Nelly Korda qui cherchait à reprendre le premier rang mondial.

Avec un score final de 265 coups, la championne a réalisé le second meilleur score de l’histoire de l’Omnium canadien. Et sa fiche de -19, notamment grâce à une première ronde record de 62, la place au troisième rang.

La triple championne de l’Omnium, Lydia Ko, a partagé le troisième échelon avec Choi.

Alena Sharp a offert la meilleure prestation canadienne en prenant le 17e rang à -10.