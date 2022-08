De la haute voltige au Club Soda

Devant une foule endiablée de 400 personnes, quatre lutteurs ont été couronnés au terme de la finale de Lutte Académie, dimanche au Club Soda.

L’emblématique salle de spectacle de la rue Saint-Laurent s’est transformée en amphithéâtre de lutte, le temps d’un soir, pour accueillir les acrobaties et simagrées des meilleurs lutteurs amateurs au pays. Les athlètes ayant le plus impressionné le juge invité QT Marshall recevaient une invitation à la prestigieuse école de lutte américaine The Nightmare Factory.

Le premier duel de la finale mettait en opposition l’Ontarienne Cici Galavis à la Québécoise Jessika Black. Cette dernière a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage du «Journal», en juin dernier, puisqu’elle mène une double vie avec sa profession d’enseignante au secondaire.

Même si Galavis a pris l’ascendant sur sa rivale en multipliant les coups bas, c’est Black qui a obtenu le premier billet gagnant de la soirée.

«Cici, dans la vie, tu devras apprendre que tricher ne te permettra pas de prendre une longueur d’avance», a lancé QT Marshall, lutteur professionnel dans l’All Elite Wrestling, avant d’annoncer sa décision par visioconférence, sur un écran géant.

Les dames ont ensuite laissé leur place au trio autant divertissant qu’hétéroclite de Mathis Myre, Jeremy Prophet et KL Shock.

C’est finalement le Montréalais Prophet qui a eu raison de ses adversaires ontariens à l’aide d’une manœuvre spectaculaire de la troisième corde. Ses qualités athlétiques et son charisme ont convaincu QT Marshall de lui faire une place à The Nightmare Factory.

Finalement, un match par équipe à saveur ontarienne opposant Matt Black et Jessie V à «Moondog» Dylan Davis et Dale Kilburn a donné lieu à certains des moments les plus cocasses de la soirée. Black et Davis sont parvenus à charmer le juge, lui qui a peiné à rendre son verdict tant il avait été soufflé par la performance des quatre lutteurs.

Le fondateur de Lutte Académie, Jacques Rougeau, a confirmé la tenue d’une deuxième édition en 2023 en guise de conclusion du gala, exprimant du même coup son souhait que le projet soit télévisé.