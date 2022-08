Une deuxième victoire pour les Canadiennes

Pour une deuxième fois en autant de matchs au Championnat du monde de hockey féminin, les Canadiennes ont triomphé par la marque de 4 à 1. Samedi à Herning, au Danemark, Les Suissesses ont été leurs victimes.

Les représentantes de l’unifolié avaient aussi défait les Finlandaises par cette marque, deux jours plus tôt.

Dans le duel du jour, Sarah Fillier a donné le ton pour les gagnantes, touchant la cible pratiquement à la mi-période de chacun des deux premiers engagements. À chaque occasion, elle a déjoué la gardienne Andrea Braendli d’un tir précis de l’enclave, alors que les Canadiennes bourdonnaient en zone offensive.

Peu après la seconde réussite de Fillier, plus précisément 92 secondes plus tard, Emily Clark a profité d’une belle remise de Blayre Turnbull pour tirer sur réception et inscrire le troisième filet des siens. Turnbull est celle qui a complété la marque pour les représentantes de l’unifolié, en fin de troisième période.

Les Canadiennes ont complètement dominé ce duel, dirigeant un total de 46 lancers sur le filet adverse. À l’autre bout de la patinoire, la gardienne Ann-Renée Desbiens a été très peu occupée, elle qui n’a fait face qu’à huit lancers. Elle a été privée de son blanchissage en troisième période, quand Alina Marti l’a déjouée.

Les Canadiennes poursuivront la phase de groupes avec un affrontement contre les Japonaises, dimanche, avant de conclure avec un duel attendu contre les Américaines, mardi.