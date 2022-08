Shohei Ohtani musèle les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto devront attendre avant d’inscrire un premier point dans leur série face aux Angels de Los Angeles au Rogers Centre. Pour la deuxième fois de suite, ils ont subi un blanchissage, cette fois par la marque de 2 à 0, samedi.

L’incomparable Shohei Ohtani (11-8) a été le bourreau de la seule formation canadienne du baseball majeur. Un jour après avoir produit deux points dans l’écrasante victoire de 12 à 0 des siens, le Japonais a offert une classe de maître au monticule. Il n’a permis que deux coups sûrs et une passe gratuite en sept manches, retirant neuf frappeurs au passage.

«Il était allumé aujourd'hui, a louangé le gérant par intérim John Schneider, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. Il était concentré et a fait ce qu'il fait de mieux. Tu dois lui lever ton chapeau.»

Les Jays n’ont même pas pu profiter de son départ pour s’inscrire au pointage en huitième et neuvième manche, puisque Jimmy Herget a imité son coéquipier en muselant les hôtes pour signer son troisième sauvetage de la saison.

C’est un résultat malheureux pour l’as Alek Manoah (12-7), qui a aussi été excellent sur la butte. En sept manches de travail, il a alloué un point mérité sur quatre frappes en lieu sûr, en plus de passer huit frappeurs dans la mitaine.

Par ailleurs, Ohtani a aimé son duel de haut niveau face à l'artilleur des Jays, mais a suggéré qu'il n'en ferait pas une coutume.

«J'ai apprécié le duel, a indiqué Ohtani. J'aimerais éviter que ça se reproduise, si possible, parce que Manoah est un excellent lanceur, ce qui limite les bons résultats à la plaque.»

«[Manoah] a commencé le match doucement et son rythme n'était pas tout à fait à point, a quant à lui avancé Schneider. Mais il est entré dans sa zone et ç'a provoqué un bon vieux duel de lanceurs. Ils se sont défiés pendant sept manches et il est devenu de plus en plus fort.»

Luis Renfigo a produit le point de la victoire en sixième manche aux dépens de Manoah. Son simple au champ gauche a envoyé David Fletcher à la plaque.

Andrew Velazquez a cloué le cercueil torontois au dernier tour au bâton des siens, expédiant à l’extérieur des limites du terrain une offrande d’Anthony Bass.

Les Jays tenteront de sauver leur honneur - et surtout, d’inscrire au moins un point - lors du dernier match de cette série, dimanche.