Rouge et Or: une ligne offensive transformée

La ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval présentera un tout nouveau visage, ce soir au PEPS, à l’occasion de l’ouverture de la saison face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dans un match où les amateurs sont invités à se vêtir en blanc.

Des cinq partants de la dernière édition, un seul est de retour à la même position, soit le vétéran de cinquième année Nicolas Guay, qui évoluera de nouveau comme garde à gauche.

Voyez ce duel dès 19h sur les ondes de TVA Sports 2.

Les étoilés Andy Genois et Cyrille Hogan-Saindon ont respectivement complété leur parcours universitaire et fait le saut dans la LCF alors que Nicolas -Thibodeau et Jean-Antoine Dean-Rios ont été mutés à la position de centre et de bloqueur à droite.

Dumoulin-Duguay impressionne

Joueur de deuxième année, Nathaniel Dumoulin-Duguay aura la responsabilité de protéger le dos du quart-arrière comme bloqueur à gauche.

Glen Constantin est élogieux en parlant du produit des Pionniers de Rimouski.

«Nathan est possiblement le prochain grand joueur de ligne offensive qui sortira de Laval, a déclaré le pilote du Rouge et Or. Il a fait un très, très bon travail pendant le camp d’entraînement.»

Le bloqueur se dit heureux de la confiance que les entraîneurs lui témoignent.

«C’est un rôle très important de protéger le dos du quart-arrière et c’est une belle marque de confiance à mon endroit, a souligné le gaillard de 6 pi 3 po et 287 livres. C’est le fun d’entendre les propos de Glen. J’ai connu un bon camp et les vétérans m’ont aidé. Je suis prêt à prendre ce poste.»

«Comme bloqueur, je vais me retrouver sur mon île, mais je veux garder l’agressivité que j’affichais comme garde, de poursuivre Dumoulin-Duguay. Le plus gros changement est que je serai seul pour bloquer mon adversaire. Je ressentais un stress pendant le camp, mais c’est passé.»

Garde partant lors du deuxième match de la saison à Concordia l’an dernier, l’étudiant en intervention sportive a subi une entorse sévère à une cheville dès le premier jeu de la rencontre qui lui a fait rater quatre parties.

«J’avais fait ma place comme partant et je me suis retrouvé comme sixième joueur de ligne à mon retour, a-t-il raconté. Ce fut difficile mentalement, mais j’ai accepté mon rôle. Je me suis entraîné fort pendant la saison morte et j’ai perdu 35 livres. Je me sens plus fort et plus rapide.»

Nouveau défi pour Thibodeau

À sa dernière saison universitaire, Thibodeau doit se familiariser avec une nouvelle position. Il n’a jamais évolué comme centre sauf en relève lors de la partie du 21 octobre 2018, au cours de laquelle Hugo Richard avait établi le record pour le plus grand nombre de passes de touché. Les deux centres étaient tombés tôt dans la rencontre.

«C’est un beau défi, a-t-il reconnu. Ça va brasser plus à l’intérieur et je vais devoir reconnaître les formations rapidement parce que c’est moi qui va appeler les protections. Carl [Brennan] voulait miser sur un centre d’expérience et on ne savait pas si Nicolas Guay allait être de retour. Je suis là depuis le camp de printemps.»

Thibodeau est-il satisfait de son camp ?

«Je ne suis pas entièrement satisfait, mais je m’en vais dans la bonne direction, a-t-il résumé. J’affronte des gars plus gros et plus forts. Je dois miser plus sur la robustesse que la finesse.»

Partant à la Coupe Dunsmore l’an dernier en remplacement de Guay, blessé à une cheville, Samuel Quevillon complétera la ligne offensive comme garde à droite.

Un apprentissage qui sert à Nicolas Lessard

Parmi les nombreuses recrues de premier plan débarquées à Laval en 2020, Nicolas Lessard n’a pas connu la saison initiale escomptée au sein d’une jeune ligne tertiaire où les demis de coin ont connu des moments difficiles.

Lessard ne se cache pas la tête dans le sable, mais assure qu’il est dans de meilleures dispositions cette année.

«Je n’ai pas connu ma meilleure saison, a souligné le demi de coin, élu sur l’équipe d’étoiles collégiale Division 1 en 2019. Je me suis mis trop de pression sur les épaules et je n’ai pas été en mesure de jouer à mon niveau. Cette première saison fut un apprentissage sur moi-même.»

Lessard assure en effet avoir tiré une grande leçon de sa saison recrue.

«Ce que j’ai le plus appris, c’est d’oublier le dernier jeu, qu’il soit mauvais ou bon, et ne pas te laisser déranger, a expliqué le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le prochain jeu est le plus important et tu dois avoir la mémoire courte. Comme un gardien au hockey, un demi de coin doit être en mesure de repartir l’ordinateur mental. Si tu n’es pas capable d’oublier un long jeu ou un touché, la partie va être longue.»

«Je vais m’amuser et jouer avec moins de pression, de poursuivre Lessard. J’ai grandement amélioré ma confiance. Tous les joueurs sont bons au niveau universitaire et tu ne peux rien tenir pour acquis.»

Retour de Hugo Larue

Un Lessard plus confiant, combiné au retour au jeu de Hugo LaRue, devrait donner un coup de main à la tertiaire lavalloise. Partant pour la première fois de sa carrière, le demi de coin n’a pas joué de chance en se déchirant un ligament croisé antérieur à Concordia lors de la deuxième semaine du calendrier.

«J’avais enfin la chance de me prouver et je me suis blessé au troisième quart après avoir connu une bonne première demie, a-t-il souligné. La semaine qui a suivi a été difficile, mais j’ai tourné la page. Je ne pouvais pas terminer ma carrière sur une telle note. La situation aurait été encore plus difficile si je n’avais pas eu l’objectif de revenir.»

«Je ne suis pas le plus grand parleur, mais je veux apporter mon énergie positive contagieuse.»

Desjardins plus confiant

Contrairement à l’an dernier, où une bataille au camp a déterminé qui serait le pivot partant, Arnaud Desjardins a obtenu le vote de confiance de ses entraîneurs dès le départ et le volume d’entraînement se rattachant à son statut.

Lancé dans la mêlée au cinquième match de sa première saison, en relève à Thomas Bolduc, alors que le Rouge et Or venait de subir deux défaites consécutives, Desjardins a vu une évolution dans son jeu.

«J’ai plus d’expérience, plus de confiance et je suis plus à l’aise, a indiqué l’ancien pivot des Spartiates du Vieux Montréal. Je réfléchis moins à la ligne de mêlée et je me pose moins de questions.»

Desjardins a été victime de son grand calme l’an dernier à quelques occasions.

«J’ai amélioré ma présence dans la pochette, a-t-il expliqué. Parmi les sacs accordés, certains étaient de ma faute parce que je patientais trop dans la pochette avant de prendre une décision.»

Desjardins vivra son premier match d’ouverture comme partant dans les rangs universitaires.

«Je suis plus fébrile qu’à l’habitude, a précisé l’étudiant en droit, mais je ne ressens pas de pression. Ça reste du football et j’ai joué au foot toute ma vie.»

Plus expérimenté, Desjardins misera sur un arsenal diversifié. Antoine Dansereau-Leclerc, Kevin Mital et Frédérik Antoine seront notamment à surveiller parmi les receveurs.

«Je suis gâté de miser sur un super bon groupe de receveurs. Nous avons beaucoup de profondeur. Quant aux porteurs de ballon, les huit pourraient jouer. Et la ligne offensive est plus jeune que l’an dernier, mais aussi talentueuse. Je ne suis pas inquiet pour la ligne.»

Desjardins aime bien la chimie qui s’est développée avec son nouveau centre.

«Ça va super bien avec Nicolas [Thibodeau]. Il fait un super travail pour diriger la ligne. La présence de deux joueurs de cinquième année aide.»