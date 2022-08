Liverpool se défoule

Grâce à un triplé de Erling Haaland, Manchester City a renversé Crystal Palace (4-2), alors que Liverpool a égalé le record du plus large succès en Premier League pour sa première victoire de la saison contre Bournemouth (9-0), lors de la 4e journée samedi.

City porté par un Haaland force 3

Rapidement mené 2-0 par Palace, le champion en titre a fini par faire respecter la hiérarchie avec son prodige norvégien comme exécuteur des basses oeuvres.

Les hommes de Pep Guardiola reprennent provisoirement la tête du classement, à la différence de buts, devant le surprenant Brighton, vainqueur de Leeds (1-0), avec 10 points en 4 journées. Mais Arsenal, 9 points, reçoit Fulham en début de soirée.

Malgré 75% de possession et 7 tirs au but, mais 0 cadré, en première période, City s'est retrouvé mené sur des réalisations de John Stones contre son camp (0-1, 4e) et Joachim Andersen (0-2, 21e).

Il a commencé à corriger le tir par Bernardo Silva, sur une frappe déviée (1-2, 53e), avant que le « show » Haaland ne débute.

Le Norvégien a d'abord repris victorieusement de la tête une passe habile de Phil Foden (2-2, 62e), avant de se trouver à point nommé pour pousser au fond une frappe ratée de John Stones (3-2, 70e).

Bien lancé par Ilkay Gündogan, il a enfoncé le clou (4-2, 81e) face aux hommes d'un Patrick Vieira dépité.

Firmino réveille Liverpool

Auteur d'un doublé et de trois passes décisives, l'attaquant brésilien de Liverpool, Roberto Firmino a grandement contribué à la première victoire de la saison des Reds, sans pitié pour le promu Bournemouth (9-0), égalant le record du plus large succès en Premier League.

Avec 5 points en 4 matches, ils se hissent à la 8e place provisoire, mais à 5 longueurs déjà de City.

Il n'a pas fallu 30 minutes à Firmino pour donner ses trois offrandes à Luis Diaz (1-0, 3e), Harvey Eliott (2-0, 6e) et Trent Alexander-Arnold (3-0, 28e).

À la 31e, il a rajouté un but à son compteur (4-0) et un deuxième pour aggraver le score (7-0, 62e) pour couronner sa prestation XXL.

Virgil van Dijk (5-0, 45e), Chris Mepham (6-0, 46e), contre son camp, Fabio Carvalho (8-0, 80e) et Diaz, pour son doublé (9-0, 85e) ont complété ce festival face aux Cherries qui ont pris 16 buts en trois matches contre City, Arsenal et Liverpool.

United enchaîne avec Ronaldo remplaçant

Manchester United a confirmé samedi son regain de forme avec une victoire à Southampton (1-0), que Cristiano Ronaldo a démarré comme remplaçant.

Après avoir battu Liverpool (2-1), les Red Devils ont six points et remontent provisoirement à la 7e place.

L'entraîneur Erik ten Hag avait décidé de reléguer une nouvelle fois « CR7 » sur le banc, à quelques jours de la fin du mercato, le faisant entrer à la 68e minute.

La prestation de ses joueurs a été suffisamment solide et réaliste pour lui donner raison, Manchester n'encaissant pas de but à l'extérieur pour la première fois depuis décembre et remportant deux matches de championnat d'affilée pour la première fois depuis février.

La victoire est venue d'une belle action collective habilement conclue du plat du pied par Bruno Fernandes à l'entrée de la surface (1-0, 55e).

Ronaldo, qui s'échauffait alors le long de la ligne de touche, a été le premier à féliciter son compatriote. Il est rentré en jeu à la 68e.

Les derniers jours du mercato pourraient être actifs dans le sens des arrivées comme des départs pour les Red Devils, mais dans la cohésion et l'application, le nouveau Manchester United prend lentement forme.

Chelsea s'accroche

Réduit à 10 avant la demi-heure de jeu, Chelsea a arraché une victoire importante contre Leicester (2-1), grâce à un doublé de Raheem Sterling (47e et 63e), auquel a répondu un but de Harvey Barnes (66e).

Les Blues, sévèrement battus par Leeds (3-0), la semaine dernière, sont en embuscade à la 6e place, avec 7 points.

Ils ont cependant été sauvés par la transversale en toute fin de match sur un tir d'Ayoze Perez et ils devraient eux aussi redoubler d'efforts pour se renforcer d'ici jeudi minuit, fin du mercato d'été.